«Роскосмос» раскрыл будущее эксплуатации «Протона-М» после 2025 года

Заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев раскрыл будущее эксплуатации тяжелой ракеты-носителя «Протон-М» после 2025 года. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, вопрос о продолжении эксплуатации ракеты обсуждался много раз. «Но все-таки это ракета с вредным топливом и у населения Казахстана данный вопрос вызывает неприятие. Возвращаться к этому вопросу больше не планируется», — сообщил он. При этом, согласно договоренностям с Казахстаном, до 2025 года «Протон» будет эксплуатироваться как в коммерческих, так и в федеральных пусках.

В июле состоялся 11-й по счету пуск ракеты «Протон-М». С космодрома Байконур носитель вывел в космос 20-тонный многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука».

В перспективе «Протон-М» планируется заменить ракетой «Ангара». В ней используются экологически чистые компоненты топлива — кислород и керосин.

Марина Совина