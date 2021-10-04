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«Роскосмос» раскрыл будущее эксплуатации «Протона-М» после 2025 года

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Источник изображения: Фото: Roscosmos / Global Look Press

Заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев раскрыл будущее эксплуатации тяжелой ракеты-носителя «Протон-М» после 2025 года. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, вопрос о продолжении эксплуатации ракеты обсуждался много раз. «Но все-таки это ракета с вредным топливом и у населения Казахстана данный вопрос вызывает неприятие. Возвращаться к этому вопросу больше не планируется», — сообщил он. При этом, согласно договоренностям с Казахстаном, до 2025 года «Протон» будет эксплуатироваться как в коммерческих, так и в федеральных пусках.

В июле состоялся 11-й по счету пуск ракеты «Протон-М». С космодрома Байконур носитель вывел в космос 20-тонный многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука».

В перспективе «Протон-М» планируется заменить ракетой «Ангара». В ней используются экологически чистые компоненты топлива — кислород и керосин.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
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