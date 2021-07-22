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«Роскосмос» запустил 20-тонную «Науку» к МКС

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Источник изображения: Фото: ГК "Роскосмос" / ТАСС

С космодрома Байконур (Казахстан) стартовала тяжелая ракета «Протон-М» с 20-тонным многофункциональным лабораторным модулем (МЛМ) «Наука», который должен пополнить российский сегмент Международной космической станции (МКС), сообщает «Роскосмос» в Twitter.

Пуск носителя состоялся в 17:58 по московскому времени с установки № 39 площадки № 200 космодрома. Примерно через 10 минут после старта ракеты от нее должно произойти отделение модуля. Дальнейшее сближение с МКС будет осуществляться двигателями «Науки». Стыковка модуля с российским сегментом станции намечена на 29 июля в 16:26 по московскому времени.

Пуск стал 111-м для ракеты «Протон-М». «Наука» оказалась самой тяжелой полезной нагрузкой, выводимой данным носителем в космос. Предыдущий раз Россия запускала модуль для МКС в 2011 году (малый исследовательский «Рассвет»).

На МКС МЛМ займет место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» должен быть отстыкован от российского сегмента станции 23 июля в 16:17 по московскому времени.

В феврале 2020 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решивший списать МЛМ подпишет себе «смертный приговор».

В апреле 2018 года генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко уверял, что «Наука» достроена и до конца того же года будет отправлена на космодром Байконур. «Он уже доделан. Наша задача — поставить его на космодром до конца года», — отмечал менеджер.

«Наука» строится Центром Хруничева с середины 1990-х годов. Запустить 20-тонный модуль рассчитывали в 2007 году, однако сроки неоднократно переносились, дважды — в 2013 и 2016 годах — из-за обнаружения загрязнений в топливных баках. «Наука» должна была стать базовым модулем российской национальной космической станции после того, как не ранее 2024 года МКС прекратит свое существование.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
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