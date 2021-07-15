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Российский «Герасим» подготовили к затоплению

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Источник изображения: Фото: «Роскосмос»

Космонавты российского сегмента Международной космической станции (МКС) начали готовить модуль «Пирс» к отстыковке, которая произойдет при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16», сообщает «Роскосмос».

«Стыковочный отсек-модуль "Пирс", чье место займет новый многоцелевой лабораторный модуль "Наука", планируется отстыковать при помощи грузового корабля "Прогресс МС-16" от Международной космической станции 23 июля в 16:17 по московскому времени. Его затопление в Тихом океане произойдет спустя примерно четыре часа», — отмечает госкорпорация.

РИА Новости напоминает, что в российской ракетно-космической отрасли «Прогресс МС-16» в честь героя рассказа «Муму» писателя Ивана Тургенева получил негласное название «Герасим».

В июле «Роскосмос» сообщил, что запуск «Науки» к российскому сегменту МКС запланирован на 21 июля. Резервные даты назначены на 22 и 23 июля. Стыковка «Науки» с МКС должна состояться 29 июля (при условии пуска 21 июля).

В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация после выхода из проекта МКС допускает передачу НАСА российского сегмента орбитальной лаборатории. По словам менеджера, российский сегмент станции изношен на 80 процентов, а его поддержание «потребует примерно тех же самых средств, что необходимы будут с 2025 года на развертывание отдельной национальной российской орбитальной станции».


Иван Потапов

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
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