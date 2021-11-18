РФ заявила, что учения ее авиации над Белоруссией не направлены против третьих стран

Руководитель делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подчеркнул, что "речь идет о плановых плановых учениях"

ВЕНА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия провела в небе над Белоруссией плановые учения стратегической авиации, которые не направлены против третьих стран и не связаны с кризисом на белорусско-польской границе. Об этом заявил в среду участникам заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Раздаются истеричные крики, что якобы данная деятельность связана с вспыхнувшим недавно кризисом на белорусско-польской границе. Речь идет о плановых, подчеркиваю, плановых учениях в соответствии с двусторонними договоренностями, с соблюдением всех международно-правовых требований. Они не направлены против третьих стран", - заявил Гаврилов.

По его словам, такие учения были приостановлены в 1990-е - начале 2000-х годов, а вернуться к этой практике Россию вынудила провокационная военная деятельность США и НАТО на "восточном фланге". "В целях обеспечения своих национальных интересов и интересов безопасности Россия продолжит проводить соответствующие учения как на своей территории, так и совместно с белорусскими друзьями, нравится это нашим западным коллегам или нет", - подчеркнул глава делегации РФ.

11 ноября в Минобороны России сообщали, что два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 выполнили патрулирование над Белоруссией в сопровождении истребителей Су-30СМ ВВС Белоруссии. Осенью 2021 года на границе Белоруссии и Польши также обострился миграционный кризис.