Эксперты назвали полет российских Ту-160 в Белоруссию сигналом для ЕС и НАТО

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия демонстрирует поддержку Минска и шлет сигнал Западу, направив на учения в Белоруссию два способных нести ядерное оружие бомбардировщика Ту-160, считают опрошенные "Интерфаксом" военные эксперты.

"Это - демонстрация силы. И одновременно демонстрация поддержки нашего союзника - Белоруссии и лидера этой страны Александра Лукашенко в его новой конфронтации с Западом по поводу беженцев", - сказал "Интерфаксу" в четверг академик Российской академии наук (РАН), глава центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Арбатов.

"Мы показываем силу не только Европе, но и НАТО, в том числе США. Россия демонстрирует, что будет твердо поддерживать Минск, если в Польшу и страны Балтии и дальше не будут пускать беженцев, которые непонятно как попадают на территорию Белоруссии. Россия показывает, что в случае вооруженных столкновений не оставит Белоруссию в беде", - сказал собеседник агентства.

"Пока всё это - рост политической и гуманитарной напряженности. Очевидно, что вся эта история с беженцами - ответ Лукашенко на экономические санкции со стороны Запада. Лукашенко не может ответить Европе санкциями, он решил оказать на европейцев давление таким образом, подражая примеру некоторых других стран, например, Турции. Эрдоган также использует беженцев в качестве рычага политического давления", - сообщил Арбатов.

"Россия не может помочь Белоруссии экономическими санкциями против Запада, мы и так с Западом находимся в режиме всеобъемлющих санкций. Россия опирается на военную силу - направляет бомбардировщики. Что могут делать бомбардировщики в условиях размещения тысяч беженцев в нейтральной полосе - не знаю. Вчера - Ту-22М3, сегодня - Ту-160. Показываем, что мы сильны, что с нами задираться не стоит, если у кого-то когда-то возникнут такие мысли в результате эскалации текущего кризиса", - сказал Арбатов.

Бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов также считает полеты российских бомбардировщиков над Белоруссией демонстрацией силы и сигналом Западу.

"Военные учения, полеты бомбардировщиков - это тренировка совместных действий и налаживание системы управления. Это предупреждение возможного военного конфликта, переходящего в большую войну. Это обязательно надо делать - демонстрировать свою готовность", - сказал Ивашов "Интерфаксу" в четверг.

"У нас с Белоруссией Союзное государство, у нас единое оборонное пространство и совместные планы в области обороны. И потенциальный противник у нас обозначен - НАТО", - сказал Ивашов.

Россия второй день подряд направляет бомбардировщики в Белоруссию.

10 ноября патрулирование над Белоруссией провели два дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.

11 ноября Минобороны Белоруссии сообщило о полете над территорией страны двух российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, которые провели имитацию бомбометания на белорусском полигоне "Ружанский".

Полеты российских самолетов проходят на фоне обострения ситуация на границе Польши и Белоруссии. К границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польша разместила на границе с Белоруссией тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе.

Модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160 (наряду со стратегическими ракетоносцами Ту-95МС) входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады.

Россия направляла бомбардировщики Ту-160 22 и 24 сентября прошлого года для полета вдоль западных границ Белоруссии.

Также в сентябре 2020 года Россия направляла шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в Белоруссию на учения.

10-15 сентября Россия и Белоруссия провели стратегическое учение "Запад-2021", в котором было задействовано около 200 тыс. военных, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Минобороны РФ сообщало, что около 2,5 тыс. российских военных были переброшены в рамках учений в Белоруссию.

8 ноября этого года стало известно, что Москва и Минск продлили на 25 лет соглашения о размещении на территории Белоруссии двух российских военных объектов - узла связи ВМФ в Вилейке и радиолокационной станции в Барановичах. Это следует из протоколов между правительствами РФ и Белоруссии, которые опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В Белоруссии с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи Военно-морского флота России "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга", работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

6 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Белоруссии создают два учебно-боевых центра ВВС и ПВО для совместной подготовки специалистов. Несколько российско-белорусских учебно-боевых центров создают на территории РФ.

С 1999 года функционирует региональная российско-белорусская группировка войск.

В марте 2017 года Андрей Равков, будучи министром обороны Белоруссии, заявлял, что в состав региональной группировки войск входят вооруженные силы Белоруссии и 1-я танковая армия Западного военного округа России.

У России и Белоруссии есть единая региональная система противовоздушной обороны.

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