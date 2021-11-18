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Названо преимущество российского «Клеща»

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Источник изображения: Фото : А.В. Карпенко / ВТС «Бастион»

Российский журналист Владимир Орлов назвал преимущества универсального минного заградителя на гусеничном шасси (УМЗ-Г) «Клещ-Г». Он отметил скорость работы машины. Его слова приводит телеканал «360».

«Гусеничные минные заградители имеют специальные приспособления, которые позволяют им работать с грунтом, помещая в него различные инженерные боеприпасы. При этом все это происходит достаточно быстро, автоматизировано, с минимальным участием человека», — отметил Орлов.

По словам журналиста, «Клещ-Г» может выкладывать мины со скоростью до 30 километров в час. Он подчеркнул, что машина позволяет производить расчеты, которые необходимы при создании минного поля.

Ранее источник РИА Новости сообщил о завершении заводских испытаний УМЗ-Г на шасси танка Т-72. Минный заградитель разработали в рамах опытно-конструкторской работы «Клещ-Г». Инженерная машина получила девять пусковых установок, которые позволяют установить 270 противотанковых мин ПТМ-4 или 1080 противопехотных мин ПОМ-2.

В сентябре российские военные впервые применили боевых роботов в боевых порядках общевойсковых подразделений. Дистанционно управляемые машины «Уран-6» использовали для прокладывания проходов на минных полях.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Уран-6
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
Робот
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