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Стало известно о завершении испытаний российского «Клеща»

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Источник изображения: Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В России завершились заводские испытания универсального минного заградителя (УМЗ) на гусеничном шасси, созданного в рамках опытно-конструкторской работы «Клещ». Об этом стало известно РИА Новости от источника в оборонно-промышленном комплексе.

На данный момент машину подготавливают к государственным испытаниям. По словам одного из источников, «Клещ-Г» способен устанавливать минные заграждения, которые могут задержать целые подразделения противника, а также блокировать его за счет скорости минирования.

«Клещ-Г» создан на шасси танка Т-72 и оборудован девятью пусковыми установками, которые вмещают 270 минных кассет. Одна машина может поставить минные заграждения из 1080 противопехотных мин ПОМ-2 или 270 противотанковых мин ПТМ-4.

Ранее сообщалось, что российские военные завершили испытания системы постановки интеллектуальных минных полей состоит из автоматизированной системы управления (АСУ), которая передает команды боевым машинам ИСДМ «Земледелие» и УМЗ-К «Клещ». Тестирование комплекса минирования проходило в рамках учений на полигоне Мулино.


Марина Совина

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
Военные учения
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