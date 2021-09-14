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Россия впервые испытала боевых роботов «Уран-9» и «Нерехта»

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные впервые применили боевых роботов в боевых порядках общевойсковых подразделений. Роботизированные комплексы «Уран-9» и «Нерехта» испытали на совместных стратегических учениях «Запад-2021», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

В сообщении оборонного ведомства отметили, что российские военные впервые применили роботов разведки и огневой поддержки в ходе основного этапа учения «Запад-2021». В частности, роботы «Уран-9» действовали в боевых порядках обороняющихся соединений. Машины успешно поражали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии до 5 тысяч метров. Также машины этого типа прикрывали мотострелковые подразделения, — отметили в сообщении.

Роботы «Нерехта» на учениях «Запад-2021» использовались для огневой поддержки и разведки. Машины, оснащенные пулеметом «Корд» и автоматическим гранатометом, могут использоваться для доставки снаряжения и боеприпасов, а также корректировки огня.

В свою очередь, для инженерно-саперных задач на учениях «Запад-2021» использовали роботизированные комплексы разминирования «Уран-6». Дистанционно управляемые машины задействовали для проделывания проходов в минных полях.

Действия роботов на учениях прикрывал тактический лазерный комплекс «Карьер». Элементы комплекса способны обнаруживать и подавлять оптические приборы оружия, бронетехники и разведывательных средств противника.

Ранее стало известно об использовании роботов «Платформа-М» на учениях «Запад-2021». Роботы действовали совместно с десантниками и мотострелковыми подразделениями в городских условиях.


Даниил Иринин

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Корд
Нерехта РТК
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