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ТАСС

Комиссия допустила экипаж с японскими туристами к подготовке на Байконуре к полету на МКС

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Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

В основной экипаж корабля входят космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия на заседании рекомендовала утвердить основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-20" и продолжить их подготовку к полету на Байконуре, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

"Межведомственная комиссия рекомендовала экипажи к продолжению предполетной подготовки на космодроме Байконур", - сказали в ЦПК.

В основной экипаж корабля входят космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. В дублирующий - космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и участник космического полета Сюн Огисо.

Окончательно составы экипажей утвердит госкомиссия на космодроме Байконур за несколько дней до старта. Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 8 декабря на ракете-носителе "Союз-2.1а". Продолжительность полета составит 12 суток.

Заседание межведомственной комиссии прошло по итогам двухдневной экзаменационной сессии. Члены экипажей справились со всеми учебными нештатными ситуациями, работая на точных копиях российского сегмента МКС и корабля "Союз МС". Также их признала годными к полету медицинская комиссия.

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