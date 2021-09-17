Комиссия рекомендовала экипаж с Пересильд для подготовки к полету на МКС

В основной экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-19" включены космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия на заседании рекомендовала утвердить основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-19" и продолжить их подготовку к полету на Байконуре, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

"Межведомственная комиссия рекомендовала экипажи к продолжению предполетной подготовки на космодроме Байконур", - сказали в ЦПК.

В основной экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-19" включены космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий - российский космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

Окончательно составы экипажей утвердит госкомиссия на космодроме Байконур за несколько дней до старта. Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 5 октября на ракете-носителе "Союз-2.1а".

Заседание межведомственной комиссии прошло по итогам двухдневной экзаменационной сессии. Члены экипажей справились со всеми учебными нештатными ситуациями, работая на точных копиях российского сегмента МКС и корабля "Союз МС". Также их признала годными к полету медицинская комиссия.

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