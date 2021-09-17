Войти
ТАСС

Комиссия рекомендовала экипаж с Пересильд для подготовки к полету на МКС

283
0
0
Антон Шкаплеров и Юлия Пересильд
Антон Шкаплеров и Юлия Пересильд.
Источник изображения: © ЦПК/Роскосмос/ТАСС

В основной экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-19" включены космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия на заседании рекомендовала утвердить основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-19" и продолжить их подготовку к полету на Байконуре, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

"Межведомственная комиссия рекомендовала экипажи к продолжению предполетной подготовки на космодроме Байконур", - сказали в ЦПК.

В основной экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-19" включены космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий - российский космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

Окончательно составы экипажей утвердит госкомиссия на космодроме Байконур за несколько дней до старта. Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 5 октября на ракете-носителе "Союз-2.1а".

Заседание межведомственной комиссии прошло по итогам двухдневной экзаменационной сессии. Члены экипажей справились со всеми учебными нештатными ситуациями, работая на точных копиях российского сегмента МКС и корабля "Союз МС". Также их признала годными к полету медицинская комиссия.

В ноябре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
Военные учения
Медицина
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
Похожие новости
14.05.2021
Россия доставит на МКС космических туристов из Японии
23.10.2020
Встреча в масках: экипаж «Союза МС-16» вернулся на Землю
04.03.2020
Экипажи новой экспедиции на МКС прибудут на Байконур 24 марта
05.02.2020
Рогозин: решивший списать модуль "Наука" подпишет себе "смертный приговор"
06.09.2019
Межведомственная комиссия рекомендовала утвердить экипажи новой экспедиции на МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 06:02
  • 5
Рогозин объяснил решение «Роскосмоса» отложить создание лунной ракеты
  • 17.09 02:51
  • 31
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 17.09 00:04
  • 29
Япония не будет строить подлодки для Австралии
  • 16.09 22:34
  • 276
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.09 22:19
  • 22
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 16.09 22:11
  • 1
Стив Возняк создал космическую компанию
  • 16.09 18:41
  • 1
Вузы под прицелом
  • 16.09 15:33
  • 71
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.09 15:26
  • 60
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 16.09 15:13
  • 1
США утаивают истинные цели развития ракет-перехватчиков
  • 16.09 15:07
  • 0
На фоне тупика в ядерных переговорах Северная Корея испытала новую крылатую ракету средней дальности
  • 16.09 12:50
  • 4
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 16.09 11:38
  • 136
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 15.09 21:14
  • 41
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 19:41
  • 6
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники