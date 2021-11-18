Глава НАСА рассказал Рогозину об угрозе для экипажа МКС из-за действий России

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон заявил в беседе с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, что угроза для экипажа Международной космической станции (МКС) из-за испытаний Россией противоспутникового оружия все еще сохраняется. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Нельсон отметил, что выразил Рогозину свои опасения по поводу образовавшегося в результате испытаний космического мусора, который, по его мнению, может представлять опасность для космонавтов. «Критически важно, чтобы мы обеспечили безопасность наших людей и объектов в космосе — сейчас и в будущем», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Россия 15 ноября провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в создании угрозы безопасности космических исследований из-за испытания противоспутниковой ракеты. «Кроме того, это значительно увеличит риск для космонавтов и Международной космической станции, а также других видов деятельности человека в космосе», — заявил Блинкен. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс также отметил, что космический мусор, вызванный разрушением спутника, угрожает безопасности МКС.

После этого в Минобороны РФ опубликовали видео, которое доказывает, что фрагменты, образовавшиеся после испытания противоспутникового оружия в космосе, не представляют угрозы для Международной космической станции.

Марина Совина