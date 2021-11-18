Войти
Lenta.ru

Глава НАСА рассказал Рогозину об угрозе для экипажа МКС из-за действий России

455
0
0
Источник изображения: Фото: Handout / Reuters

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон заявил в беседе с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, что угроза для экипажа Международной космической станции (МКС) из-за испытаний Россией противоспутникового оружия все еще сохраняется. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Нельсон отметил, что выразил Рогозину свои опасения по поводу образовавшегося в результате испытаний космического мусора, который, по его мнению, может представлять опасность для космонавтов. «Критически важно, чтобы мы обеспечили безопасность наших людей и объектов в космосе — сейчас и в будущем», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Россия 15 ноября провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в создании угрозы безопасности космических исследований из-за испытания противоспутниковой ракеты. «Кроме того, это значительно увеличит риск для космонавтов и Международной космической станции, а также других видов деятельности человека в космосе», — заявил Блинкен. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс также отметил, что космический мусор, вызванный разрушением спутника, угрожает безопасности МКС.

После этого в Минобороны РФ опубликовали видео, которое доказывает, что фрагменты, образовавшиеся после испытания противоспутникового оружия в космосе, не представляют угрозы для Международной космической станции.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
17.11.2021
Главы Роскосмоса и NASA провели телефонный разговор на фоне испытаний Россией противоспутникового оружия
04.06.2021
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: годы МКС по большому счету сочтены
07.02.2020
Два пастуха и собака: как встречали экипаж МКС
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
24.09.2015
Роскосмос: хроника вранья ("Русская служба «Голоса Америки»", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 13:31
  • 2
Индийский космический аппарат избежал удара с американским
  • 18.11 13:14
  • 9
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 18.11 12:49
  • 78
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 18.11 12:23
  • 1
IBM представила квантовый процессор Eagle со 127 кубитами
  • 18.11 02:45
  • 1
В США удивились размерам Су-75
  • 17.11 23:06
  • 2
Длинная рука России
  • 17.11 21:38
  • 5
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 17:09
  • 1
Израиль показал уничтожителя Т-90
  • 17.11 17:04
  • 1
Попавший в западню танк М1А2 Abrams показали на видео
  • 17.11 17:02
  • 1
Советский Т-55 за океаном превратили в Leоn 1
  • 17.11 16:56
  • 123
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 17.11 13:56
  • 4
Кабмин одобрил соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО
  • 17.11 13:14
  • 13
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 17.11 13:05
  • 36
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 17.11 13:04
  • 2
Вертолетный пролет