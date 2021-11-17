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Lenta.ru

Минобороны РФ опубликовало видео движения обломков уничтоженного спутника

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В Минобороны РФ опубликовали видео, которое доказывает, что фрагменты, образовавшиеся после испытания противоспутникового оружия в космосе, не представляют угрозы для Международной космической станции. Как сообщили «Ленте.ру» в военном ведомстве, заявления о рисках для МКС не соответствуют действительности.



Специалисты подготовили визуализацию движения обломков уничтоженного спутника на основе реальных данных, а также провели моделирование траекторий фрагментов, действующих орбитальных аппаратов и МКС. Видео показывает, что спутники и станция двигаются в совершенно разных плоскостях и под другим углом относительно космического мусора. Также орбита МКС находится на 40-60 километров ниже обломков.

В настоящее время ведется непрерывный контроль за каждым витком по околоземной орбите фрагментов уничтоженного аппарата с прогнозированием дальнейшей ситуации.

Ранее сообщалось, что Россия 15 ноября провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. В ответ на это официальный представитель Госдепа США заявил, что российские испытания противоспутникового оружия в космосе безрассудны. Он подчеркнул, что якобы из-за подобных испытаний России в космосе появились более 1500 обломков и сотни тысяч фрагментов более мелкого мусора, который угрожает интересам всех стран.


Александр Еникеев

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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
МКС
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