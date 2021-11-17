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ЦАМТО

Глава Ростеха назвал сумму заключенных на Dubai Airshow 2021 контрактов на поставку авиатехники

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

ЦАМТО, 16 ноября. В ходе работы авиасалона Dubai Airshow 2021 Рособоронэкспортом заключены контракты на поставку авиационной техники на сумму свыше 1,3 млрд. долл., заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

По его словам, "это боевые самолеты, вертолетная техника, беспилотники, двигатели. По объективным причинам назвать страны мы не можем".

"Выставка в Дубае подтвердила, что интерес к российской авиационной технике, прежде всего к боевым самолетам и вертолетам, по-прежнему высок", – цитирует пресс-служа Ростеха Сергея Чемезова.

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