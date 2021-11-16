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Интерфакс-АВН

Боррель не связывает российские войска на границе с Украиной с мигрантами на польско-белорусской границе

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель.
Источник изображения: news.myseldon.com

Брюссель. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Белоруссия вела бы себя по-другому в ситуации с нелегальными мигрантами на ее границе с ЕС, не будь у Минска поддержки Москвы, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Ясно, что Лукашенко делает то, что он делает, потому что у него есть мощная поддержка со стороны России", - сказал он на пресс-конференции.

"Даже если Россия говорит, что никак не связана с этой историей, мы видим, как министр иностранных дел Лавров объясняет, что происходит в Белоруссии, обвиняет в происходящем Европу. Честно говоря, не думаю, что Лукашенко стал бы действовать, не будь у него сильной российской поддержки", - отметил Боррель.

Отвечая на вопрос о том, если ли взаимосвязь между событиями в Белоруссии и ситуацией с присутствием российских войск близ границы с Украиной, Боррель заявил, что не знает.

"Я не знаю, связаны ли российские войска на границе с Украиной с мигрантами на польско-белорусской границе", - заявил Боррель на пресс-конференции.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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