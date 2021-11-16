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Названо преимущество Checkmate перед F-35

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Источник изображения: Фото: Leonid Faerberg / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал преимущество российского легкого тактического самолета (ЛТС) Checkmate перед американским истребителем F-35 Lightning II. В ходе Dubai Airshow 2021 он отметил стоимость и боевую нагрузку самолета. Об этом сообщает РИА Новости.

«К конкурентам я бы отнес JF-17, J-10, F-16, но сопоставимыми возможностями может похвастаться только F-35. Тем не менее наш самолет экономически выгоднее — как с точки зрения стоимости машины, так и со стороны стоимости летного часа. При этом он может брать на борт рекордный объем вооружения. Поэтому считаю, что у самолета хорошие экспортные перспективы», — отметил Чемезов.

Глава госкорпорации добавил, что стоимость самолета составит от 30 до 35 миллионов долларов. По его словам, необходимо создать три опытных образца истребителя, которые будут использоваться во время испытаний. Это позволит поднять истребитель в небо в 2023 году.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что на заводе в Комсомольск-на-Амуре начали производство Checkmate. Он подчеркнул, что одновременно производят несколько самолетов.

Польское издание Defence24 отметило, что Checkmate станет серьезным ударом для США. По мнению автора материала, самолет может вызвать заинтересованность в странах Персидского залива.


Даниил Иринин

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Страны
Польша
Россия
США
Продукция
Checkmate
F-16
F-35
FC-1
J-10
Компании
ОАК
Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
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