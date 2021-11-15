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В Польше российский Су-75 признали «серьезным ударом» для США

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Источник изображения: Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Перспективный российский легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, может стать серьезным ударом для США, признает Defence24.

Польское издание отмечает, что власти ОАЭ раздражены и устали от ситуации вокруг истребителя F-35 Lightning II, который американская сторона отказывается продавать арабам из-за позиции Израиля.

«Если дипломаты из Москвы добьются успеха и Су-75 будет оценен по достоинству руководителями стран Персидского залива, появится реальный шанс для разработки и быстрого внедрения Су-75 в производство. Это также станет еще одним серьезным ударом по позициям США в регионе», — говорится в публикации.

В ноябре гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что к российскому Су-57, являющемуся единственным в мире тяжелым истребителем пятого поколения, предлагаемым на экспорт, потенциальные иностранные заказчики проявляют интерес благодаря малой заметности, высокой скорости, боевой нагрузке и маневренности.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-21. По словам Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. Как отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.


Иван Потапов

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Страны
Израиль
ОАЭ
Польша
Россия
США
Продукция
Checkmate
F-35
ПАК ФА
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Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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