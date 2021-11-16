Минобороны РФ готовится с 1 февраля 2022 года ввести в действие перечень сведений, отнесённых к военной тайне

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Перечень сведений Вооружённых сил РФ, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны, планируется утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2022 года.

Соответствующий проект приказа министра обороны размещён в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечне более 800 пунктов, он начинается со сведений, раскрывающих "результаты ежедневного мониторинга военно-политической обстановки в мире, оперативного анализа и краткосрочных прогнозов появления (развития) угроз безопасности Российской Федерации и её союзников".

Сведения отнесены к служебной тайне, не составляют гостайну и не являются общедоступными, говорится в документе.

"Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2022 г. перечень сведений Вооружённых сил Российской Федерации, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны (не составляющих государственную тайну и не являющихся общедоступными)", - говорится в проекте приказа министра обороны РФ.

Один из разделов озаглавлен "Сведения о разработке основных направлений военной политики и положений военной доктрины РФ", другой "Сведения о правовом регулировании в области обороны", третий "Сведения о строительстве, подготовке и поддержании в необходимой готовности Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также планирование их применения".

Всего в перечне 16 разделов.