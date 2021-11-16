Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ готовится с 1 февраля 2022 года ввести в действие перечень сведений, отнесённых к военной тайне

420
0
0
Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник изображения: tass.ru

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Перечень сведений Вооружённых сил РФ, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны, планируется утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2022 года.

Соответствующий проект приказа министра обороны размещён в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечне более 800 пунктов, он начинается со сведений, раскрывающих "результаты ежедневного мониторинга военно-политической обстановки в мире, оперативного анализа и краткосрочных прогнозов появления (развития) угроз безопасности Российской Федерации и её союзников".

Сведения отнесены к служебной тайне, не составляют гостайну и не являются общедоступными, говорится в документе.

"Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2022 г. перечень сведений Вооружённых сил Российской Федерации, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны (не составляющих государственную тайну и не являющихся общедоступными)", - говорится в проекте приказа министра обороны РФ.

Один из разделов озаглавлен "Сведения о разработке основных направлений военной политики и положений военной доктрины РФ", другой "Сведения о правовом регулировании в области обороны", третий "Сведения о строительстве, подготовке и поддержании в необходимой готовности Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также планирование их применения".

Всего в перечне 16 разделов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Похожие новости
08.08.2019
Танки становятся умнее людей
20.11.2018
М.Матвеевский: продолжается работа по переходу РВиА в качественно новое состояние – разведывательно-огневую систему
24.10.2017
Новая Великая китайская стена
11.11.2014
Под знаменем евроремонта — часть II
20.03.2009
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЭТИ СЛОВА НЕРЕДКО ЗВУЧАТ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРОДУКЦИИ ОАО "НИИРП"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 09:19
  • 4
Бронеавтомобиль «Барыс» для ВС Казахстана
  • 16.11 08:33
  • 8
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 16.11 08:14
  • 38
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.11 06:07
  • 19
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 16.11 06:05
  • 25
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 16.11 05:19
  • 121
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 16.11 04:57
  • 12
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 15.11 23:19
  • 2
Мантуров: Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока, представляя здесь Checkmate
  • 15.11 19:41
  • 6
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 17:49
  • 297
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 17:02
  • 2
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 15:55
  • 63
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 15.11 12:54
  • 32
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 15.11 12:42
  • 1
Ревизия итогов второй мировой открывает путь к новому переделу мира - заявление глав СНГ
  • 15.11 12:35
  • 5
Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21