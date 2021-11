В Сеть выложили видео полета первого в мире двухместного истребителя пятого поколения

Новое видео демонстрирует летные испытания одной из главных китайских авиановинок — двухместного истребителя пятого поколения, построенного на базе Chengdu J-20.

В твиттере выложили видео, которое можно считать первым реальным свидетельством начала летных тестов перспективного двухместного истребителя пятого поколения, разработанного в Китае.

Ранее мы могли видеть его фотографии на взлетно-посадочной полосе. Кроме того, в Сеть часто выкладывали «спекулятивные» материалы с предполагаемым обликом машины.

The two-seat J20 looks more harmonious, and it will enhance the multi-functional performance of J20.J20 will become the air command center of UAV in the future.

by:抖音 A_yuan0801@RupprechtDeino @intel1osint100 #F22 #F35 #stealth pic.twitter.com/lhr4xCOG4n

- 明太祖朱元璋 (@onceggyyy) November 13, 2021