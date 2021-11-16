Войти
Naked Science

В Сеть выложили видео полета первого в мире двухместного истребителя пятого поколения

471
0
0
Двухместный истребитель пятого поколения
Двухместный истребитель пятого поколения.
Источник изображения: twitter

Новое видео демонстрирует летные испытания одной из главных китайских авиановинок — двухместного истребителя пятого поколения, построенного на базе Chengdu J-20.

В твиттере выложили видео, которое можно считать первым реальным свидетельством начала летных тестов перспективного двухместного истребителя пятого поколения, разработанного в Китае.

Ранее мы могли видеть его фотографии на взлетно-посадочной полосе. Кроме того, в Сеть часто выкладывали «спекулятивные» материалы с предполагаемым обликом машины.


Двухместный истребитель пятого поколения / ©twitter

Новинка вызвала большой интерес среди специалистов и любителей авиации, так как стала первым двухместным истребителем пятого поколения в мире.

Самолет построили на базе одноместного Chengdu J-20, совершившего первый полет в 2011-м и введенного в эксплуатацию в 2017 году. На сегодня Пекин построил уже около 150 таких истребителей.

Внимание СМИ привлекла еще одна китайская новинка — палубный самолет-«невидимка» J-35, который недавно совершил первый полет. Предполагается, что он войдет в состав авиагруппы перспективного китайского авианосца, изображения которого в очередной раз недавно выложили в интернет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-20
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
ИТ
Похожие новости
19.07.2021
TNI (США): когда взлетит новый российский истребитель-невидимка 5-го поколения?
20.02.2017
МиГ пятого поколения: каким будет новый российский истребитель?
05.08.2013
КНР запланировала создание истребителя с крылом обратной стреловидности
29.05.2013
Развитие и перспективы ВВС НОАК
02.11.2012
Китай испытал второй истребитель пятого поколения с русскими двигателями
15.06.2011
Второй китайский истребитель пятого поколения: реальность или блеф?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 09:19
  • 4
Бронеавтомобиль «Барыс» для ВС Казахстана
  • 16.11 08:33
  • 8
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 16.11 08:14
  • 38
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.11 06:07
  • 19
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 16.11 06:05
  • 25
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 16.11 05:19
  • 121
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 16.11 04:57
  • 12
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 15.11 23:19
  • 2
Мантуров: Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока, представляя здесь Checkmate
  • 15.11 19:41
  • 6
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 17:49
  • 297
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 17:02
  • 2
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 15:55
  • 63
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 15.11 12:54
  • 32
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 15.11 12:42
  • 1
Ревизия итогов второй мировой открывает путь к новому переделу мира - заявление глав СНГ
  • 15.11 12:35
  • 5
Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21