В Сеть выложили видео полета первого в мире двухместного истребителя пятого поколения

Новое видео демонстрирует летные испытания одной из главных китайских авиановинок — двухместного истребителя пятого поколения, построенного на базе Chengdu J-20.

В твиттере выложили видео, которое можно считать первым реальным свидетельством начала летных тестов перспективного двухместного истребителя пятого поколения, разработанного в Китае.

Ранее мы могли видеть его фотографии на взлетно-посадочной полосе. Кроме того, в Сеть часто выкладывали «спекулятивные» материалы с предполагаемым обликом машины.

The first video of J-20 two-seater fighter. The two-seat J20 looks more harmonious, and it will enhance the multi-functional performance of J20.J20 will become the air command center of UAV in the future. by:抖音 A_yuan0801@RupprechtDeino @intel1osint100 #F22 #F35 #stealth pic.twitter.com/lhr4xCOG4n - 明太祖朱元璋 (@onceggyyy) November 13, 2021

Двухместный истребитель пятого поколения / ©twitter

Новинка вызвала большой интерес среди специалистов и любителей авиации, так как стала первым двухместным истребителем пятого поколения в мире.

Самолет построили на базе одноместного Chengdu J-20, совершившего первый полет в 2011-м и введенного в эксплуатацию в 2017 году. На сегодня Пекин построил уже около 150 таких истребителей.

Внимание СМИ привлекла еще одна китайская новинка — палубный самолет-«невидимка» J-35, который недавно совершил первый полет. Предполагается, что он войдет в состав авиагруппы перспективного китайского авианосца, изображения которого в очередной раз недавно выложили в интернет.