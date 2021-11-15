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ТАСС

Специалисты выявили неисправность во время испытаний прибора для мягкой посадки "Луны-25"

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Станция «Луна-25»
Станция «Луна-25».
Источник изображения: laspace

АО "НПО Лавочкина" совместно с АО "Концерн "Вега" проводят входной контроль прибора, отметили в Роскосмосе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты выявили неисправность в доплеровском измерителе скорости и дальности (ДИСД-ЛР), который должен обеспечить мягкую посадку межпланетной автоматической станции "Луна-25". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

В госкорпорации отметили, что сейчас АО "НПО Лавочкина" (входит в Роскосмос) совместно с АО "Концерн "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" Ростеха, изготовитель прибора) проводят входной контроль прибора. В настоящий момент идет проверка работоспособности на маловысотном стенде.

"С учетом полученных замечаний исследование причин неисправности и их устранение, завершение входного контроля запланировано на 22 ноября 2021 года", - рассказали в Роскосмосе.

В свою очередь источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что "прибор не смог показать верные данные во время спуска с вышки".

В пресс-службе Роскосмоса добавили, что разработка нового прибора не планируется. "Планируемые АО "Концерн "Вега" сроки завершения входного контроля и поставки прибора ДИСД-ЛР позволяют обеспечить запуск КА (космического аппарата) "Луна-25" в пусковое окно, которое начинается в мае 2022 года", - подчеркнули в госкорпорации.

О "Луне-25"

В июне пресс-служба концерна "Вега" сообщала ТАСС, что до конца июня передаст НПО им. С. А. Лавочкина измеритель скорости и дальности для системы мягкого управления посадкой на поверхность Луны космического аппарата "Луна-25".

"Луна-25" должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Цель проекта - запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Запуск запланирован в мае-июле следующего года.

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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Роскосмос
Росэлектроника
Проекты
Луна
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