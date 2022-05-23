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Ростех

Возвращение на Луну

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Луна-25
Луна-25.
Источник изображения: НПО имени Лавочкина

Сегодня отмечается Международный день космоса. По традиции в планетариях и обсерваториях в этот день состоятся различные лекции о космосе, покажут тематические фильмы. Много мероприятий проводится и онлайн – с помощью Интернета сегодня можно узнать практически все доступные факты о Вселенной. Ну, а мы в честь праздника рассказываем о главном космическом старте года – запуске аппарата «Луна-25», в котором принимают участие предприятия Ростеха. Эта автоматическая станция станет первой отечественной лунной миссией за последние полвека.

«Луна-25» может найти ответы на многие вопросы, связанные с эволюцией, как естественного спутника Земли, так и всей Солнечной системы. Однако не только научные задачи ставит перед собой новая миссия, но и более практические, связанные с возможностью освоения Луны в будущем. Подробнее – в нашем материале.

Лунные хроники

«Луна-25» продолжает серию советских автоматических межпланетных станций «Луна», запуски которых проводились с 1958-го по 1976 год. Отечественные лунные миссии во многом стали первопроходцами в освоении естественного спутника Земли. К примеру, в 1959 году «Луна-3» впервые показала человечеству обратную сторону Луны, а в 1966-м «Луна-9» совершила первую в истории космонавтики мягкую посадку на естественный спутник Земли и передала первую телепанораму лунной поверхности.

О первой в истории фотосъемке обратной стороны Луны – в нашем материале

Эти успехи стали стимулом для развития лунной программы СССР. В 1969 году вышло правительственное постановление, в котором была озвучена очередная цель – доставка на Землю образцов лунного грунта. С этим успешно справились станции «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24». В общей сложности они доставили на Землю 324 грамма лунного грунта. На этом полеты на Луну отечественных автоматических станций были завершены. Стоит отметить, что большой перерыв в лунной миссии характерен не только для нашей страны. Только лишь через 37 лет после советской «Луны-24», в декабре 2013 года, прилунилась китайская «Чанъэ-3». Теперь на Луну возвращается и Россия.

Фото: Музей Космонавтики

Разработка аппарата, который вначале назывался «Луна-Глоб», началась еще в 2005 году. Согласно изначальным планам, проект представлял собой создание целой сети космических аппаратов для изучения сейсмической ситуации на Луне. Позже было решено сосредоточиться на создании одного аппарата, а его главной задачей стала отработка мягкой высокоточной посадки на спутник Земли. «Луна-25» должна вернуть нашей стране компетенции в этой области и проложить путь для будущих станций. Впрочем, можно выделить и более практическую задачу – доставка на Землю такого лунного грунта, какого еще ни разу никто не привозил.

Новая миссия

Как сообщалось ранее, запуск аппарата «Луна-25» запланирован на 22 августа этого года с космодрома Восточный (пусковое окно до октября 2022 года). Перелет продлится примерно 4-5 суток, и впервые в истории аппарат прилунится не в экваториальной области Луны, а в районе ее Южного полюса, примерно на широте 70 градусов. Если сравнить с Землей, то в этом месте в южном полушарии нашей планеты находится российская антарктическая станция «Новолазаревская».

Почему такое малоизученное место посадки, и чем так интересны полярные районы Луны? Дело в том, что именно там российский нейтронный телескоп ЛЕНД, установленный на американском «Лунном разведывательном орбитере», обнаружил много различных соединений космического происхождения: от воды до сложных молекул. Когда-то они прилетели на Луну с кометами. В вечной мерзлоте лунного полюса, как в большом природном холодильнике, они накапливались и сохранялись сотни миллионов лет. Это те самые соединения, которые 4,5 млрд лет назад попали на Землю. Возможно, что наша планета оказалась более гостеприимной, и в земном океане благодаря этим маленьким космическим «гостям» зародилась жизнь. Таким образом, миссия «Луна-25» может пролить свет на вопросы, связанные с происхождением и эволюцией Луны, Земли и в целом Солнечной системы.

Фото: РКК «Энергия» имени С. П. Королева

Интерес к полярным областям Луны объясняется и более прикладными задачами. Именно здесь в будущем может быть создана постоянная лунная станция. Наличие замерзшей воды избавит от необходимости доставлять ее с Земли. Вода потребуется и для добычи кислорода, а в перспективе – и водородного горючего.

«Луна-25», как ожидается, будет хорошо «вооружена» научно – масса комплекта исследовательских приборов составит около 30 кг. Главная цель – это изучение грунта контактным методом. Специальный ковш зачерпнет лунную породу с глубины 15-30 см и переложит ее в прибор-анализатор, который прямо на месте определит состав породы. Приборы на борту аппарата также позволят оценить радиационный фон и состав атмосферы Луны.

Главный космический старт года

Посадка спускаемого зонда «Луны-25» будет проходить по сценарию последних советских миссий. Аппарат будет двигаться по низкой полярной орбите вокруг Луны, а затем совершит торможение и вертикальный спуск.

Мягкую посадку станции должен обеспечить доплеровский измеритель скорости и дальности (ДИСД-ЛР) разработки концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех). Прибор ДИСД-ЛР создается в условиях импортозамещения, отмечают разработчики.

Инфографика: НПО им. Лавочкина

Не только концерн «Вега» осуществляет поставки ключевых приборов для проекта «Луна-25», но и некоторые другие предприятия Ростеха. К примеру, обнинская «Технология» для «Луны-25» изготовила более 80 комплектующих, в числе которых – корпус и облегченные каркасы солнечных батарей, радиаторы системы терморегулирования и элементы конструкционных креплений из композитов.

Отказ европейских партнеров от участия в сотрудничестве по проекту «Луна-25» никак не повлияет на его реализацию, уверены в «Роскосмосе». Таким образом, есть все шансы, что в этом году мы станем свидетелями запуска одной из важнейших космических миссий за последние годы. «Луна-25» положит начало новым лунным миссиям. Следующая станция «Луна-26» должна заняться картографированием минералогического состава Луны, топографией поверхности спутника. В рамках миссии «Луна-27» запланировано более детальное изучение реголита, а завершающая миссия «Луна-28» должна будет ответить на главный вопрос – пригоден ли лунный грунт для строительства обитаемой станции и оранжерей.

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