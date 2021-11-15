Войти
Lenta.ru

США разместят в Германии оружие будущего против России

262
1
+1
Источник изображения: Фото: Karleshia Gater / U.S. Army

В будущем недавно воссозданное 56-е артиллерийское командование армии США в Германии получит в свое распоряжение ряд создаваемых в настоящее время образцов новейшего американского оружия, пишет The Drive.

Издание напоминает, что во времена холодной войны данное формирование отвечало за ядерные ракеты средней дальности MGM-31C Pershing II, снятые с вооружения после подписания США и СССР уже прекратившего свое действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

The Drive пишет, что новое оружие, которое США планируют разместить в Европе, будет на новом технологическом уровне решать примерно те же задачи, что и снятые с вооружения ракеты времен холодной войны. В публикации упоминаются, в частности, перспективная гиперзвуковая ракета Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), получившая название Dark Eagle («Темный орел»), многофункциональная система Typhon, позволяющая из одной установки запускать разнообразные ракеты, включая RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (ERAM) и Tomahawk Land Attack Missile (TLAM), и ракета Precision Strike Missile (PrSM).

В июне армия США продемонстрировала возможный сценарий применения ракеты PrSM, называемой «убийцей» российских систем противовоздушной обороны (ПВО), например, С-400 «Триумф».

В мае журнал журнал Popular Mechanics написал, что ракета LRHW армии США, запускаемая из Лондона, способна во время военного конфликта ударить по Москве.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Pershing II
SM-6
С-400 Триумф
Проекты
ГЗЛА
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
12.11.2021
The Times (Великобритания): в американских планах развертывания гиперзвуковых ракет в Европе слышны отголоски холодной войны
02.11.2020
Предложение Путина по ракете 9М729: почему американцы не хотят нас слышать
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
08.04.2019
Возрождение ракетной угрозы
21.09.2015
Истоки и реалии Договора по РСМД
1 комментарий
№1
15.11.2021 08:06
Германии и германскому народу в случае войны можно только посочувствовать к сожалению. Там уже бить будут по морде, а ни по паспорту.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку
  • 15.11 07:24
  • 1
В космос из центрифуги
  • 15.11 06:16
  • 1
Японские СМИ о шпионском скандале с военным атташатом Японии в Москве