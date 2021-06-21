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США показали применение «убийцы» российских С-400 по «оккупированному» острову

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Графическое изображение создаваемого Lockheed Martin варианта перспективной оперативно-тактической ракеты по программе армии США Precision Strike Missile (PrSM) (c) Lockheed Martin
Графическое изображение создаваемого Lockheed Martin варианта перспективной оперативно-тактической ракеты по программе армии США Precision Strike Missile (PrSM) (c) Lockheed Martin.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Армия США продемонстрировала возможный сценарий применения ракеты Precision Strike Missile (PrSM), называемой «убийцей» российских систем противовоздушной обороны (ПВО), например, С-400 «Триумф». Соответствующий ролик опубликовало издание Defense News.

На смонтированном видео показано, как военно-транспортный самолет C-130 Hercules приземляется на взлетно-посадочную полосу на острове в Тихом океане, доставляя автономную пусковую установку Autonomous Multidomain Launcher (AML). В то же время другой самолет покидает установка High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Системы развертываются в стратегически важных точках острова. AML позволяет в автономном режиме запускать противокорабельные PrSM. HIMARS задействует PrSM увеличенной дальности, предназначенные для уничтожения системы ПВО, «расположенной на оккупированном противником острове».

После того, как вражеские корабли и системы ПВО уничтожены, AML и HIMARS загружаются обратно в самолеты, а по оставшимся целям противника начинают действовать американские истребители.

Издание пишет, что данный сценарий отрабатывался применительно к Индо-Тихоокеанскому театру военных действий.

В мае издание Defense News, ссылаясь на компанию Lockheed Martin, сообщило, что в ходе испытаний ракета PrSM пролетела более 400 километров, побив собственный рекорд дальности.

В апреле издание Breaking Defense сообщило, что армия США изучает возможность увеличения дальности ракет PrSM до 1600 километров.

На вооружение армии США PrSM должна поступить в 2023 году.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
C-130
HIMARS
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
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