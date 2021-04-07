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Армия США утроит дальность «убийц» российских С-400

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Источник изображения: Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Армия США изучает возможность увеличения дальности ракет Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое — с текущих 500 километров до 1600 километров, сообщает Breaking Defense.

Согласно изданию, в перспективе оружие может получить усовершенствованные двигатели, которые, не увеличивая габариты ракеты, позволят запускать ее с боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Breaking Defense напоминает, что изначально PrSM поступит на вооружение в 2023 году.

В декабре 2019 года бригадный генерал Джон Рафферти заявил, что на европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета PrSM класса «земля-земля» станет «убийцей» российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли.

В ноябре 2020 года журнал Forbes сообщил, что в рамках учебных маневров американские военные передислоцировали в Румынию две боевые машины HIMARS, после чего выпустили несколько ракет в воздух и вернули установки в Германию.

По данным издания Defense News, в настоящее время максимальная дальность PrSM равняется 499 километрам, однако этот показатель может быть повышен до 550 километров, поскольку США и Россия не связаны обязательствами по Договору о ракетах меньшей и средней дальности (ДРМСД).


Иван Потапов

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Россия
Румыния
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