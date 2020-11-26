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США устроили России «ракетный сюрприз» в Крыму

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Источник изображения: Фото: Сергей Степанов / РИА Новости

США устроили России «ракетный сюрприз» в Крыму. Об этом сообщает Forbes.

Автор американского издания рассказал, что сухопутные войска США в рамках учений передислоцировали в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), выпустили несколько ракет в воздух и вернули установки в Германию. Он считает, что подобные действия со стороны США являются посланием для России.

Эксперт отметил, что таким образом Вашингтон пытается продемонстрировать мощь своей армии. Также в Forbes заявили о том, что запуск ракет стал неожиданностью для российских войск в Крыму.

Ранее сообщалось, что США подготовят KC-46 и C-17 для удара по России. Начальник Командования воздушных перевозок ВВС Жаклин Ван Овост заявила, что военные самолеты-заправщики KC-46 и стратегические военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster III Военно-воздушных сил (ВВС) США в конфликтах будущего должны иметь возможность сбрасывать «умные» бомбы и передавать тактические данные. По ее словам, данные самолеты для нанесения удара будут использовать «дыры» в противоракетной обороне (ПРО) таких высокотехнологичных противников, как Китай и Россия.

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Страны
Германия
Китай
Россия
Румыния
США
Продукция
C-17
HIMARS
КС-46
Проекты
Военные учения
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