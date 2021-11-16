Как поделить ледяной пирог

Полярные мечтания и климатическая реальность

Дележ Арктики уже пару десятилетий является весьма важной геополитической темой («Арктика как поле боя», «НВО» от 26.03.21). Например, свою арктическую стратегию только что обнародовал Евросоюз.

Нездоровые претензии

К Арктике имеют отношения три члена ЕС – Дания (через Гренландию, где весьма сильны сепаратистские тенденции), Швеция и Финляндия (чисто формально, поскольку не имеют выхода к Северному Ледовитому океану). Евросоюз до сих пор не смог стать хотя бы наблюдателем при Арктическом совете, поэтому теперь решил заявить свои права на участие в арктических делах явочным порядком: «Европейский союз находится в Арктике. Как влиятельный геополитический актор ЕС имеет стратегические и повседневные интересы как в Европейской Арктике, так и в более широком Арктическом регионе. Полное участие ЕС в арктических вопросах является геополитической необходимостью».

С точки зрения Брюсселя, главной проблемой Арктики, конечно же, является присутствие там России. Но общий замах еще шире: Евросоюз хочет запретить вообще всем странам добывать в Арктике углеводороды, а если они все же это сделают, то никто не должен эти нефть и газ покупать.

Это уже покушение на интересы не только России, но также США, Канады и Норвегии (она не входит в ЕС). При этом Евросоюз не имеет никаких рычагов принуждения кого-либо к выполнению своих требований. На фоне нынешнего энергетического кризиса создается все более сильное ощущение, что Европой руководят пациенты «палаты № 6».

Непризнанные сектора

На противоположной стороне Земли находится другая холодная область – Антарктида. Природно-климатические условия там в разы суровее арктических. При этом южный континент находится в разы дальше от основных центров цивилизации.

В Арктике все наземные территории давно поделены, обсуждается лишь принадлежность части ее акватории. Антарктида – это континент, который до сих пор остается «ничьим». Там имеется значительное количество полярных станций разных стран, но даже те территории, на которых они размещены, формально никому не принадлежат. Подписанный в 1959 году в Вашингтоне Договор об Антарктике подразумевает ее полную демилитаризацию и использование в мирных научных целях в интересах всего человечества. Причем никакая деятельность в данном регионе не подразумевает претензий на суверенитет. Договор запрещает выдвигать новые территориальные претензии и расширять старые. Однако целый ряд таких претензий был выдвинут до подписания указанного договора. Впрочем, Германия и Япония, проиграв Вторую мировую, от своих претензий как бы отказались.

Как известно, долгое время Северный Ледовитый океан считался поделенным по секторальному принципу – по меридианам от крайних точек территорий арктических государств до Северного полюса. Сейчас этот принцип вроде бы отменен, дольше всех за него держались Россия и Канада (потому что их сектора были самыми большими).

Как ни странно, практически по тому же принципу виртуально поделена Антарктида – на сектора по меридианам до полюса. При этом Великобритания, Аргентина и Чили претендуют практически на одну и ту же территорию, включающую Антарктический полуостров и прилегающую часть материка.

Большая часть остальной территории южного континента условно поделена (без пересечений) между Норвегией, Францией, Австралией и Новой Зеландией. При этом есть сектор, на который никто не претендует, поскольку он примыкает к самой безлюдной части Земли – юго-востоку Тихого океана. Самый большой «замах» у Австралии – почти на всю восточную половину Антарктиды, общая площадь австралийских претензий составляет почти 6 млн кв. км, ненамного меньше самой этой страны-континента. Если бы антарктический сектор Австралии на самом деле стал ее частью, она сразу переместилась бы по размерам территории с шестого места в мире на второе.

Следующей по размеру претензий является Норвегия: более 2,5 млн кв. км (площадь самой Норвегии – около 400 тыс. кв. км). Затем – Великобритания: более 1,7 млн кв. км (при собственной площади около 250 тыс. кв. км).

Совершенно особую позицию занимают США и Россия (которая унаследовала эту позицию от СССР). Они не признают ничьих претензий и как бы не выдвигают собственных, но оставляют за собой право таковые предъявить в будущем. Причем перед Второй мировой в США говорили о готовности заявить претензии вообще на всю Антарктиду, поскольку именно американцы впервые на этот континент высадились. Русские и через несколько дней после них англичане открыли Антарктиду в том смысле, что увидели ее берег, но высадиться даже не пытались.

Холодный прием

Проблема дележа Арктики возникла совсем недавно по единственной причине – из-за быстрого таяния ее ледового покрова. Еще в 1970-е годы этот покров был настолько мощным, что судоходство даже в летний период было крайне затруднено, а ведение какой-либо геологической деятельности на шельфе – практически невозможно.

При этом ученые до сих пор не пришли к единому мнению, почему сегодня Арктика «тает»: результат ли это глобального потепления, или имеет место циклический природный процесс, то есть через какое-то время Арктика опять начнет замерзать, похоронив все нынешние планы относящихся к этому региону стран. Но даже в условиях потепления добыча полезных ископаемых на арктических территориях (и тем более на шельфе) остается очень сложной проблемой.

Антарктида является материком, поэтому добыча полезных ископаемых теоретически должна быть проще. На этом континенте вроде бы имеются месторождения угля, железной и медной руды, свинца, цинка, молибдена и т.д. Беда в том, что «докопаться» до них несравненно сложнее, чем в Арктике, – из-за гигантского ледового щита, от которого свободно не более 40 тыс. кв. км (почти исключительно на Антарктическом полуострове) из 14,1 млн кв. км общей площади Антарктиды.

Средняя толщина антарктического льда составляет 2,5 км, максимальная доходит до 4,8 км. Сейчас из-за того самого глобального потепления ледовый щит слегка подтаивает по краям, но на общие размеры щита это пока практически не влияет. Что и хорошо – если антарктический щит растает, уровень Мирового океана поднимется на 60 м, утопив очень значительную часть густонаселенных прибрежных территорий всех континентов.

И от самой Антарктиды в этом случае мало что остается – фактически из материка она превратилась бы в огромный архипелаг, нечто вроде Индонезии. Гигантская масса льда настолько сильно придавила материковую землю, что значительная ее часть оказалась ниже уровня моря (даже нынешнего). Кроме того, ледовый щит породил совершенно особый климат: в глубине Антарктиды даже летом температура почти никогда не бывает выше –30, на побережье в летний период она колеблется в районе нуля. Зимой же –70 – это норма.

В связи с указанными обстоятельствами говорить о хозяйственном освоении Антарктиды в данный момент не очень серьезно. Особенно с учетом ее крайней удаленности от подавляющего большинства тех стран, которые теоретически способны этим освоением заниматься (причем по пути туда надо преодолеть «ревущие сороковые» и «неистовые пятидесятые», что даже в наше время не очень приятно).

Какие бы полезные ископаемые ни находились в антарктических недрах, на данном этапе развития цивилизации их добыча либо абсолютно невозможна, либо в лучшем случае заведомо нерентабельна (причем доминирует, конечно, первый вариант). Единственный вариант хозяйственного использования Антарктиды, доступный уже сегодня, – доставка ее воды в те страны, которые испытывают недостаток данного важнейшего природного ресурса. Но даже и это пока очень сложно и дорого.

Земной космос

Вообще освоение Антарктиды очень похоже на освоение космоса. Причем не только с точки зрения борьбы с экстремальными условиями, но и в плане практического выхода для человечества. Применительно к собственно космосу данный вопрос был рассмотрен в статье «Война и мир в космосе» («НВО», 09.04.21).

Практический смысл в освоении Антарктиды и космоса появляется в случае полного истощения ресурсов Земли и/или ее крайнего перенаселения. В таких условиях, разумеется, Антарктида имеет массу преимуществ по сравнению даже с Луной, не говоря уже о других телах Солнечной системы: на порядки меньшее расстояние до основных центров цивилизации, досягаемость с помощью обычных судов и самолетов, привычная для человека гравитация, нет проблем с воздухом и с водой, причем эти воздух и вода гораздо чище, чем на других континентах.

Нужно ли уже сейчас задумываться о такой перспективе? Скорее да, чем нет. То, что у человечества впереди будет все больше самых разных проблем и проблемы эти будут весьма серьезными – более чем очевидно.

Их аппетиты – их проблемы

Имеет ли ко всему этому отношение создание блока AUKUS («Мнимые угрозы и циничные альянсы», «НВО», 15.10.21)? Однозначно на этот вопрос ответить могут только руководители трех соответствующих стран.

Если «не изобретать сущностей сверх необходимых», то вполне очевидно, что англосаксы официально оформили альянс, давно существующий де-факто («Вашингтон продвигает меньшего брата», «НВО», 16.07.21), с четкой ориентацией на сдерживание Китая. Ближайшая цель AUKUS – именно такая. Что будет дальше – сейчас предсказывать бессмысленно.

Хотя можно констатировать, что суммарная площадь австралийского и британского виртуальных секторов в Антарктиде превышает половину площади континента. Ну а США, как и когда-то СССР, «с кем хотят, с тем и граничат», искренне считая, что им вообще должен принадлежать весь мир. Как было сказано выше, американцы оставили за собой право на претензии на весь южный континент.

Интересно, что японцы, формально отказавшиеся от любых антарктических претензий, сейчас намекают на возможность их возрождения. Причем с весьма оригинальным обоснованием: только они имеют технологии глубокого подледного бурения. Но Японию в AUKUS не взяли. Какую бы сверхлояльность Вашингтону ни демонстрировал Токио, англосаксами японцы не станут.

Китай, кстати, пока никаких претензий на Антарктиду не выдвигал – хотя станции там, конечно, имеет. Совершенно неочевидно, что англосаксам удастся его сдержать в ближайшей исторической перспективе. И отнюдь не исключено, что в отдаленной перспективе именно китайцы лучше всего освоят южный континент, независимо от того, каковы сейчас планы Вашингтона, Лондона и Канберры.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.