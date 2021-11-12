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Казахстан не окажется в стороне в случае обострения ситуации на границе с Афганистаном

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Источник изображения: vpk-news.ru

В связи с ситуацией в Афганистане Казахстан окажет безвозмездную военно-техническую помощь Кыргызстану и Таджикистану.

Такие законопроекты в ходе пленарного заседания одобрил мажилис (парламент) Казахстана, сообщает Vlast.kz.

В рамках законопроектов «О ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Таджикистана об оказании безвозмездной военно-технической помощи» и «О ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Таджикистана об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности в прилегающих районах таджикско-афганской границы», Казахстан передаст военное имущество железнодорожным транспортом со станции Отар Жамбылской области до города Душанбе.

«Передача военного имущества Республике Таджикистан не влияет на состояние боевой готовности и обороноспособности Республики Казахстан, так как помощь оказывается из сверхнормативных запасов текущего довольствия вооруженных сил республики», – заверил замминистра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев.

Он подчеркнул, что оказание военно-технической помощи странам-партнерам является очень важным вопросом.

«В связи со сложившейся обстановкой в области безопасности прилегающих районов таджикско-афганской границы, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности, оказание военно-технической помощи усилит возможности вооруженных сил Республики Таджикистан по отражению этих угроз и укреплению безопасности Центрально-Азиатского региона», – сказал Шпекбаев.

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Страны
Афганистан
Казахстан
Киргизия
Таджикистан
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