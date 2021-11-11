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Бомбардировщики Ту-160М и Ту-95М получат «изделие 506»

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Источник изображения: Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160М и Ту-95М получат неядерный стелс-боеприпас «изделие 506», пишут «Известия».

Газета отмечает, что боеприпас представляет собой миниатюрную сверхточную ракету-невидимку, способную с расстояния в тысячи километров поражать практически любые цели.

Разработчиком «изделия 506» выступает конструкторское бюро «Радуга», входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, боеприпас находится в высокой степени готовности. «Возможно, даже прошло часть летных испытаний», — отметил комментатор.

Газета пишет, что «изделие 506», вероятно, получит двухконтурный турбореактивный двигатель семейства ТРДД-50.

Главный редактор интернет-проекта militaryrussia Дмитрий Корнев допускает, что в качестве топлива для силового агрегата будет использоваться смесь на основе децилина и его производных. «Эта новая более эффективная топливная смесь позволяет увеличить дальность полета ракет без наращивания размеров и объема топливных баков», — считает специалист.

В декабре 2020-го в рейтинг мировых достижений года в области двигателестроения, представленный авторитетным американским журналом Aviation Week & Space Technology, попал первый полет российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М с новым двухконтурным трехвальным турбореактивным двигателем НК-32-02.


Иван Потапов

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США
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Ту-160
Ту-95
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