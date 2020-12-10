В США новый российский двигатель НК-32-02 признали достижением года

В рейтинге мировых достижений 2020 года в области двигателестроения, представленном авторитетным американским журналом Aviation Week & Space Technology, попал первый полет российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М с новым двухконтурным трехвальным турбореактивным двигателем НК-32-02.

«Разработанные заново компрессор и лопатки турбины вместе с улучшенным охлаждением увеличили топливную эффективность турбореактивного двухконтурного двигателя, способного работать в режиме форсажа», — говорится в публикации.

В ноябре в материале издания The Drive новые серийные двигатели НК-32-02 для Ту-160М были признаны самыми мощными в мире силовыми агрегатами для боевых самолетов. В публикации отмечалось, что НК-32-02 развивает более 55 000 фунтов тяги на полном форсаже. Согласно данным The Drive, данный двигатель увеличит дальность Ту-160М на тысячу километров. «Отсутствие двигателей было серьезным препятствием для амбициозных планов Москвы по возобновлению производства Ту-160, которое первоначально было остановлено в 1994 году», — напоминало издание.

Ту-160М с новым НК-32-02 впервые взлетел в ноябре. Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик впервые поднялся в небо в феврале.