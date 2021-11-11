Мал, да удар: что скрывается за не имеющим аналогов «изделием 506»

«Известия» выяснили подробности создания новейшей российской крылатой ракеты

У этого вида вооружения пока нет ни собственного индекса, ни утвержденного названия. Более того, оно ни разу не упоминалось в официальных докладах и выступлениях российских военных. Но работа над ним уже ведется, и участвуют в ней сотни специалистов лучших предприятий. Речь идет о так называемом «изделии 506» — миниатюрной сверхточной ракете-невидимке, способной с расстояния в тысячи километров поражать практически любые цели. Не исключено, что в скором времени этот не имеющий аналогов в мире неядерный стелс-боеприпас пополнит арсенал новых бомбардировщиков Ту-160М и Ту-95М. Все подробности реализации одной из самых закрытых отечественных программ вооружения выяснили «Известия».

Загадка «506»

О существовании некоего «изделия 506», связанного с бомбардировщиком Ту-160, стало известно в прошлом году. Тогда ПАО «Туполев» разместило на нескольких популярных сайтах поиска работы (в том числе HeadHunter) вакансию на должность заместителя главного конструктора по вооружению / руководителя проекта по опытно-конструкторской работе (ОКР) «70М-506» с зарплатой в 133 900 рублей. Ко времени публикации материала вакансия закрыта, сайты сообщают, что компания, скорее всего, нашла подходящего кандидата. Среди требований были указаны знание особенностей работы и применения современных управляемых авиационных средств поражения, а также их разработки и испытаний.

Согласно открытым источникам, обозначение «70М» закреплено за проектом глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160 «Белый лебедь». В частности, индекс Ту-160М (изделие 70М) используется различными средствами массовой информации в статьях, посвященных новейшему ракетоносцу.

Подтверждение того, что «изделие 506» — это действительно крылатая ракета (КР), можно найти в одном из интервью генерального директора АО «ГосНИИмаш» Игоря Кузнецова от 2016 года. Среди будущих проектов, которые предстоит реализовать компании, Кузнецов упомянул некое «изделие 506», не раскрывая, что это такое. По словам гендиректора, оно будет иметь уникальные характеристики, не имеющие аналогов за рубежом.

Между тем на сайте компании указывается, что «Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения» им. В.В. Бахирева (АО «ГосНИИмаш») — ведущее предприятие в России по разработке и производству боевых частей управляемого ракетного оружия».

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков Источник изображения: iz.ru

Разработчиком самого боеприпаса выступает Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А.Я. Березняка, входящее в «Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). На сайте госзакупок можно найти подписанный МКБ «Радуга» еще в 2015 году контракт с ЛИИ им. М.М. Громова на подготовку одного из полигонов к летным испытаниям «изделия 506».

Согласно официальной интернет-странице МКБ, основу последних разработок составляют управляемые ракеты класса «воздух–поверхность» для самолетов дальней и фронтовой авиации, а также для боевых кораблей. МКБ «Радуга» — это уникальное предприятие, один из ведущих в мире разработчиков крылатых ракет. В активе этой компании такие изделия, как Х-555 и Х-101, которые составляют основу арсенала российских стратегических ракетоносцев, а также с успехом применялись в ходе операции в Сирии.

В ноябре 2017 года «изделие 506» также было упомянуто в договоре, размещенном на сайте госзакупок. МКБ «Радуга» планировало заключить контракт на выполнение работ по изготовлению теплового источника тока ХИТ-715 для «изделия 506» в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) по теме «Романс».

ОКР МКБ «Романс» уже несколько раз упоминалась в открытых публикациях. В частности, в рамках нее разрабатываются новые боеприпасы для дальней авиации. «Известия» уже писали о созданном «изделии 715» — новой крылатой ракете для бомбардировщиков Ту-22М3М.

Разработка «изделия 506» не обошлась без проблем. Так, в начале 2021-го Минобороны подало в Арбитражный суд города Москвы иск к ПАО «Туполев». Ведомство потребовало у компании возместить 5,5 млрд рублей. В материалах дела А40-244138/2020 указывалось, что иск подан в связи с задержкой сроков разработки «изделия 506». В результате это требование было удовлетворено лишь частично. Рассмотрение дела по существу проходило в закрытом режиме, поэтому точных причин иска, а также мотивация судьи неизвестны.

Фото: ТАСС/Егор Алеев Источник изображения: iz.ru

— Сумму в 5,5 млрд можно смело назвать рекордной для таких исков. Но скорее всего, само «изделие 506» находится в высокой степени готовности, — считает военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Вероятно, в работах были срывы в вопросе интеграции ракеты с перспективным ракетоносцем Ту-160М, поэтому суд встал на сторону Минобороны в иске к «Туполеву». В то же время МКБ «Радуга», которое является исполнителем и разработчиком ракет, в иске военных не упоминается. А это значит, что, скорее всего, «изделие 506», готово и, возможно, даже прошло часть летных испытаний. Значит, дальнейший ход работ уже зависит от того, как быстро «туполевцы» выведут на испытания Ту-160М / «изделие 70М».

Пламенный мотор

В контрактах по «изделию 506» на сайте госзакупок упоминается использование «изделия 37Р». Согласно годовому отчету Омского моторостроительного конструкторского бюро (ОМКБ) за 2016 год, в линейку его продукции входят «изделия 37-01» для российских крылатых ракет 3М14 «Калибр». Также загадочные «изделия 37» упоминаются в нескольких открытых публикациях научно-производственного объединения «Сатурн».

«37-е изделие» — это семейство малогабаритных двухконтурных турбореактивных двигателей одноразового применения ТРДД-50. В открытых источниках легко можно найти информацию о том, что ТРДД-50 используют не только на морских «Калибрах», но и на авиационных Х-55 и Х-101. Получается, что «изделие 506» получит специально доработанный двигатель этого семейства. Линейка этих движков разработана Омским моторостроительным конструкторским бюро, но сами изделия выпускает НПО «Сатурн».

По мнению главного редактора интернет-проекта militaryrussia Дмитрия Корнева, главное отличие «изделия 37Р» от других двигателей семейства ТРДД-50 — это работа на ином топливе. Вместо традиционного авиационного керосина здесь используются смеси «Децилин» и «Децилин-М», придающие ракетам новые характеристики.

— Эта новая более эффективная топливная смесь позволяет увеличить дальность полета ракет без наращивания размеров и объема топливных баков, — пояснил «Известиям» Дмитрий Корнев. — Это дает возможность создавать компактные ракеты с большой дальностью полета. В то же время это позволяет понять, что боеприпас будет дозвуковым. Скорее всего, в нем применены технологии малозаметности, как на Х-101/102, чтобы обеспечить внезапность удара и неуязвимость для ПВО.

Бомбардировщик Ту-22М3 Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

По словам эксперта, этот же двигатель используется в другом перспективном проекте ракеты для дальней авиации. Его вариант установлен на «изделии 715» — новейшей КР для бомбардировщиков Ту-22М3, о которой ранее сообщали «Известия». Она будет меньше по габаритам, чем существующие ракеты для стратегических ракетоносцев. Поэтому и «изделие 506» должно обладать схожими характеристиками. Это позволит увеличить количество боеприпасов, которые поднимает бомбардировщик, или его дальность полета с полным боекомплектом.

— Ранее ракетоносцы нашей дальней авиации были ориентированы в основном на применение ядерных боеприпасов, — рассказал «Известиям» Дмитрий Болтенков. — Возможность задействовать ее и в обычных конфликтах появилась лишь с постановкой на вооружение неядерных крылатых ракет, уже в постсоветское время.

Современные дальнобойные ракеты можно использовать для поражения ключевых объектов: штабов, радаров противоракетной и противовоздушной обороны, важнейших мостов, производств. И чем больше их можно будет подвесить под самолет, тем опаснее каждый наш «стратег» окажется для противника, заключил эксперт.

Изделие 506. Источник: iz.ru

Расширение арсенала

Сейчас современными крылатыми ракетами дальнего действия оснащены только бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Помимо советских Х-55 с ядерными боевыми частями уже в этом веке на их основе была разработана и испытана неядерная Х-555 с усовершенствованной системой навигации и улучшенной точностью.

Более новое семейство неядерных и ядерных стратегических крылатых ракет Х-101/102 разработано с использованием технологий малозаметности. У них изменена форма корпуса, сделаны они с использованием композиционных материалов. Доработанная система навигации обеспечивает им точность менее 10 м при пуске с нескольких тысяч километров.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

И Х-555, и Х-101 впервые прошли боевое крещение в 2015 году. Российская дальняя авиация нанесла ими несколько ударов по целям экстремистов в Сирии. Стратегические бомбардировщики в общей сложности выпустили более 50 ракет из акватории Средиземного моря.

Рекордной по интенсивности стала атака 17 ноября 2015 года. По словам министра обороны Сергея Шойгу, бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС применили по целям боевиков 34 ракеты Х-555 и Х-101.

— Хотя проект новой ракеты «изделие 506» разрабатывается параллельно с созданием модернизированного Ту-160М, можно ожидать ее появления и на других стратегических бомбардировщиках, — считает Дмитрий Болтенков. — Прежде всего потенциальным носителем может быть Ту-95МС или его модернизированные версии. Он способен применять всё те же неядерные боеприпасы, что и «Белый лебедь» Ту-160. Но нельзя исключать, что малогабаритный боеприпас поместится и в Ту-22М3М.

Неизвестно, будет ли «изделие 506» иметь помимо обычной еще и ядерную боевую часть. В открытых источниках о ее создании информация не встречалась.

Антон Лавров