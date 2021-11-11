Пакистан получил первый фрегат китайской постройки проекта 054А/Р

8 ноября 2021 года в Шанхае состоялась церемония передачи военно-морским силам Пакистана головного фрегата F 261 Tughril китайской постройки проекта 054А/Р в серии из четырех единиц. На фрегате был поднят пакистанский флаг. Корабль был построен шанхайской верфью Hudong Shipyard объединения Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd., входящего в состав китайской государственной судостроительной корпорации China State Shipbuilding Corporation (CSSC).

Головной фрегат F 261 Tughril китайской постройки проекта 054А/Р на церемонии ввода в строй ВМС Пакистана. Шанхай, 08.11.2021 (с) twitter.com/ForumStrategic

Министерство оборонной промышленности Пакистана в июне 2017 года и в июне 2018 года подписало контракты на постройку для пакистанского флота двух пар фрегатов проекта 054А/Р с китайским внешнеторговым объединением China Shipbuilding Trading Company Ltd. (CSTC), входящим в состав CSSC. Стоимость контрактов официально не раскрывалась, но, по неофициальным сообщениям, суммарно составляет 1,4 млрд долл (неясно, с учетом вооружения и ракетного боезапаса, или нет). По условиям контрактов, первые два корабля должны были быть сданы к концу 2021 года, а следующие два - к концу 2022 года.

Фрегаты проекта 054А/Р являются разработанной специально для ВМС Пакистана экспортной версией основного фрегата ВМС НОАК проекта 054А (обозначение НАТО Jiangkai II), строительство которых для китайского флота ведется на двух верфях корпорации CSSC - шанхайской верфи Hudong Shipyard объединения Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd. и верфи Guangzhou Huangpu Shipbuilding Company в Гуанчжоу. С января 2008 года и по 2019 год китайский флот ввел в свой состав 30 фрегатов проекта 054А, и еще три корабля находятся в настоящее время в достройке на плаву, и минимум два - в стапельной стадии строительства.

Постройка всех четырех фрегатов проекта 054А/Р ведется на верфи Hudong Shipyard. Головной фрегат F 261 Tughril строился там с 2018 года и был спущен на воду 22 августа 2020 года, заводские ходовые испытания корабля были начаты 25 мая 2021 года. Спуск второго фрегата был произведен 29 января 2021 года. Церемония первой резки стали для двух следующих кораблей заказа 2018 года состоялась 1 ноября 2019 года, первый из из них (третий по счету в целом фрегат для Пакистана) был спущен на воду 3 августа 2021 года.

Фрегат Tughril получил название в честь великого тюркского мусульманского завоевателя XI века Тогрул-бека, создавшего империю Сельджукидов, хотя ее территория почти не затрагивала территорию современного Пакистана. Это традиционное название кораблей ВМС Пакистана - ранее название Tughril носили бывший британский эскадренный миноносец (потом переоборудованный во фрегат типа 17) Onslaught (находился в составе пакистанского флота с 1951 по 1977 годы) и бывший американский эскадренный миноносец DD 785 Henderson типа Gearing (с 1980 по 1998 годы).

Пакистанские фрегаты проекта 054А/Р по своим характеристикам и оборудованию в целом идентичны фрегатам ВМС НОАК проекта 054А последних серий, которые имеют стандартное водоизмещение 3600 тонн, полное водоизмещение около 4053 тонн, наибольшую длину 134,1 м, ширину 16 м и осадку 4,5 м. Энергетическая установка двухвальная дизельная, состоит из четырех дизельных двигателей 16PA6V-280STC мощностью по 6750 кВт (лицензионные SEMT Pielstick производства предприятия Shaanxi Diesel Engine Heavy Industry Co., Ltd. в Саньяне, входящего в состав корпорации CSSC). Скорость полного хода 28 узлов, дальность плавания 4000 миль на 18 уз, экипаж 180 человек.

Однако согласно опубликованным фотографиям с церемонии ввода в строй фрегата Tughril, вместо стандартных для фрегатов проекта 054А ВМС НОАК восьми контейнерных пусковых установок дозвуковых противокорабельных ракет YJ-83 (C-802), он, предположительно, оснащен четырьмя пусковыми установками, предположительно, новых противокорабельных оперативно-тактических баллистических ракет СМ-401 (также обозначаются как Р282) разработки китайской государственной корпорации China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC). Ракета СМ-401 впервые была представлена CASIC на авиасалоне в Чжухае в ноябре 2018 года, причем в вариантах как с двухконтейнерной подвижной наземной пусковой установкой на автомобильной шасси 8х8, так и с корабельными двухконтейнерными пусковыми установками, идентичными тем, которые сейчас установлены на фрегате Tughril. Внешне ракета выглядит как клон российской ракеты 9М720 комплекса "Искандер-М". Официальная дальность ракеты СМ-401 была заявлена 290 км ("подогнанная" под лимиты РКРТ), скорость от 4 до 6 М, система наведения включает активную радиолокационную головку самонаведения, ракета способна также поражать наземные цели. Пакистан, видимо, стал первым заказчиком ракет СМ-401.

Остальное вооружение фрегата Tughril, насколько можно судить, соответствует фрегатам ВМС НОАК проекта 054А, включая зенитный ракетный комплекс HQ-16 с 32 вертикальными пусковыми установками (аналог российского ЗРК "Штиль-1" с зенитными ракетами 9М317МЭ), 76-мм универсальную артиллерийскую установку H/PJ-26 (модифицированную копию советской АК-176), два 30-мм семиствольных зенитных артиллерийских комплекса H/PJ-12 (типа 730), два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата типа 7424 для противолодочных торпед, две шестиствольные реактивные бомбометные установки типа 003, в ангаре обеспечено базирование вертолета Z-9C.

Отличия фрегатов проекта 054А/Р наблюдаются в радиолокационном вооружении - вместо типовой для китайских фрегатов проекта 054А РЛС общего обнаружения H/LJQ-382 (типа 382, лицензионный вариант российской РЛС "Фрегат-М2ЭМ") на пакистанских кораблях установлена новая китайская экспортная РЛС SR2410C с АФАР. Кроме того, на фрегатах проекта 054А/Р установлена над ангаром РЛС метрового диапазона SUR17B (типа 517) обнаружения воздушных целей. Эта РЛС отсутствует на китайских фрегатах проекта 054А, но также установлена на четырех входящих в состав ВМС Пакистана фрегатах типа Zulfiquar китайского экспортного проекта F-22P.

Пакистан в 2009-2013 годах получил четыре фрегата китайского экспортного проекта F-22P (стандартное водоизмещение 2500 тонн, длина 123,2 м), три из которых были построены в КНР на той же верфи Hudong Shipyard, и один по лицензии в Карачи. Сообщалось, что китайская сторона в последующем предлагала пакистанцам модифицированный вариант фрегата проекта F-22P, материалы по которому демонстрировались в 2016 году, однако пакистанский флот отклонил этот вариант и в итоге заказал фрегаты проекта 054А/Р по образцу кораблей проекта 054А ВМС НОАК. Первоначально проект 054А/Р обозначался при этом как F-22P Batch II.

В составе ВМС Пакистана четыре новых фрегата китайского проекта 054А/Р должны заменить составлявшие c 1990-х годов ядро пакистанского флота бывшие британские фрегаты типа Amazon (тип 21) постройки 1970-х годов, которых к настоящему времени осталось в строю лишь две единицы из шести изначально приобретенных.

Для ВМС Пакистана по контракту 2018 года с Турцией ведется также строительство четырех корветов турецкого проекта MILGEM (типа Ada, в ВМС Пакистана будут числиться фрегатами типа Jinnah). Два корабля строятся в Стамбуле и два при турецком содействии - в Карачи. Головной корвет F 280 (предположительное название Babur) был спущен на воду в Турции 15 августа 2021 года.

Головной фрегат F 261 Tughril китайской постройки проекта 054А/Р во время испытаний, 2021 год (с) twitter.com/ForumStrategic

Головной фрегат F 261 Tughril китайской постройки проекта 054А/Р на церемонии ввода в строй ВМС Пакистана. Шанхай, 08.11.2021 (с) twitter.com/ForumStrategic

Пусковые установки, предположительно, китайских противокорабельных оперативно-тактических баллистических ракет СМ-401 на головном фрегате F 261 Tughril китайской постройки проекта 054А/Р ВМС Пакистана. Шанхай, 08.11.2021 (с) twitter.com/ForumStrategic

Корабельная пусковая установка противокорабельных оперативно-тактических баллистических ракет СМ-401 китайской государственной корпорации China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) в экспозиции на авиасалоне в Чжухае в ноябре 2018 года (с) via defence.pk

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