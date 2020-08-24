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Спущен на воду первый китайский фрегат проекта 054АР для ВМС Пакистана

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Спущен на воду первый китайский фрегат проекта 054АР для ВМС Пакистана

22 августа 2020 года на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group в Шанхае спущен на воду первый фрегат проекта 054АР, строящийся для ВМС Пакистана.

Как ранее сообщали коллеги [srcimg]d7d8c59ffb2991426b8427b2885fa2a3[/srcimg]bmpd в 2018 году министерство оборонной промышленности Пакистана подписало с китайским внешнеторговым объединением China Shipbuilding Trading Company Ltd. (CSTC; входит в состав китайской государственной судостроительной корпорации China State Shipbuilding Corporation - CSSC) контракт на постройку для пакистанского флота еще двух фрегатов китайского проекта 054А. Стоимость контракта не сообщается. Таким образом, суммарно ВМС Пакистана заказали к настоящему времени четыре фрегата проекта 054А, которые должны быть введены в строй к концу 2021 года.

Фрегаты класса "Цзянкай II", построенные на базе проекта 054, отличаются большим количеством усовершенствованных систем вооружения и управления. Головной фрегат ввели в строй в январе 2008 года. Полное водоизмещение кораблей этой серии - 4053 тонны, длина корпуса - 134 метра, ширина - 16 метров. Скорость - до 29 узлов. Дальность плавания - 3800 миль. Экипаж - 190 человек. Фрегаты вооружены вертикальной системой запуска с 32 ячейками для зенитных ракет класса HQ-16, двумя пусковыми установками по четыре противокорабельные ракеты YJ-83, 100-мм артустановкой, четырьмя зенитно-артиллерийскими комплексами CIWS (китайский аналог АК-630) и двумя трехтрубными торпедными аппаратами калибра 324 мм.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Продукция
YJ-82
АК-630 Ласка
Проекты
2020-й год
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