На Украине увидели угрозу в российских «Терминаторах»

В российских боевых машинах поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» увидели угрозу. Украинское информационно-консалтинговое агентство Defence Express прокомментировало сообщения о введении роты БМПТ в штат одного из полков 90-й танковой дивизии.

По словам командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина, роту «Терминаторов» введут в один из танковых полков 90-й танковой дивизии до первого декабря.

Автор материала предположил, что в каждый танковый полк войдет по роте БМПТ, поэтому общий заказ на новые машины может составить 585 единиц. Издание подчеркивает, что пока выпуск БМПТ ограничен. Это обусловлено высокой загруженностью танковых заводов России, которые модернизируют танки Т-72Б, Т-80БВ и Т-90А.

«Тем не менее, внедрение рот БМПТ в танковые и тем более мотострелковые полки сухопутных войск России является несомненной угрозой для Украины (и других стран) и требует адекватного ответа», — резюмирует Defence Express.

В марте американский журнал The National Interest сообщил, что российские «Терминаторы» проходят подготовку к войне. Издание отметило, что в рамках учений на полигоне под Челябинском военные отрабатывают взаимодействие БМПТ и танков.

Даниил Иринин