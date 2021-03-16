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В США рассказали о подготовке российских «Терминаторов» к войне

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Источник изображения: Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» проходят подготовку к войне, рассказывает американский журнал The National Interest.

Издание, ссылаясь на российские Минобороны и прессу, пишет, что соответствующие учения проходят на полигоне под Челябинском, где отрабатывается, в частности, взаимодействие танков Т-72Б3М и БМПТ.

Журнал напоминает, что «Терминатор» разработан с учетом опыта, полученного СССР (Россией) в ходе военных действий в Афганистане и Чечне. Так, согласно изданию, БМПТ «хорошо подходит для боя на тесных узких улицах».

В январе в публикации немецкого издания Stern российский «Терминатор» был назван «бронемашиной на стероидах».

В декабре 2020 года американский журнал Popular Mechanics написал, что российская БМПТ «Терминатор» признана «бесспорно ужасающим, но ненужным оружием».

В апреле 2018 года The National Interest написал, что «Терминатор» может стать хитом на экспортном рынке бронетехники.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
Россия
США
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-72Б
Проекты
2020-й год
Военные учения
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