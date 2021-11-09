Российские военные получат «Терминаторов»

Партию боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» получат российские военные. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил о продолжении опытной эксплуатации БМПТ в 2022 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас 2021 Центр» Лапин отметил, что способы применения БПМТ отработали на базе 90-й танковой дивизии. По его словам, до начала декабря девять «Терминаторов» введут в штат одного из полков дивизии.

«На сегодняшний день равных этой машине в своем классе по огневой мощности и маневренности, как в горах, так и населенном пункте, нет», — отметил командующий ЦВО.

В марте американский журнал The National Interest написал о подготовке «Терминаторов» к войне. Издание прокомментировало учения на полигоне под Челябинском. Российские военные отрабатывали взаимодействие БМПТ и танков.

В январе немецкое издание Stern отметило высокую огневую мощь «Терминатора». В материале отметили, что вооружение машины обуславливает эффективность БМПТ в городских условиях.

«Терминатор» получил две автоматические пушки калибра 30 миллиметров. Основное вооружение дополняет пара автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и противотанковые управляемые ракеты 9М120-1 «Атака».

Даниил Иринин