Начаты летные испытания модернизированного варианта легкого вертолета Ка-226Т

Как сообщило 8 ноября 2021 года АО "Вертолеты России", глубоко модернизированный легкий вертолет Ка-226Т, разработка которого ведется холдингом "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех, приступил к летным испытаниям и совершил первый полет на базе летно-испытательного комплекса Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов". Это первая российская винтокрылая машина, конструкторская документация которой полностью велась в цифровом виде.

Первый опытный образец (предположительно, ОО1) модернизированного вертолета Ка-226Т в исполнении 226.54, получившем название "Альпинист" (Сlimber), в первом полете, ноябрь 2021 года (с) Госкорпорация Ростех

О ходе реализации проекта по модернизации легкого вертолета Ка-226Т генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский доложил в ходе рабочей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Впервые модернизированный вертолет был представлен на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, а в рамках предстоящего авиасалона Dubai Airshow 2021, который пройдет с 14 по 18 ноября в Дубае (ОАЭ), состоится международная премьера обновленного Ка-226Т.

"Новейший Ка-226Т - первый в России вертолет, вся конструкторская документация которого велась в "цифре". Это позволило существенно сократить время создания машины и в сжатые сроки приступить к летным испытаниям. В конце текущей недели обновленный Ка-226Т дебютирует на международных выставках в рамках Dubai Airshow 2021, и мы уверены, что он вызовет неподдельный интерес у зарубежных заказчиков благодаря прекрасным летно-техническим характеристикам, позволяющим работать на высотах до 6,5 километров, универсальности, удобству и безопасности", - рассказали в авиационном кластере Ростеха.

Благодаря своей ключевой особенности - приспособленности к полетам в высокогорье - проект модернизации Ка-226Т получил рабочее название "Альпинист" (Climber). От предыдущих моделей семейства Ка-226 его отличает новая конструкция планера и фюзеляжа с существенно возросшими аэродинамическими характеристиками. Корпус изготовлен с применением современных облегченных материалов. Значительно обновлена и несущая система машины - Ка-226Т получил новую колонку несущего винта, лопасти и главный редуктор, установлена ударопрочная авариестойкая топливная система, соответствующая повышенным требованиям безопасности.

Также вертолет оснащен новым комплексом пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования, опционально может быть оборудован кислородным оборудованием, баллонетами, системой кондиционирования и обогрева воздуха.

Ка-226Т имеет соосную схему несущих винтов, которая обеспечивает хорошую управляемость в условиях разреженного воздуха, устойчивость к сильному боковому ветру, высокую скороподъемность, возможность взлета и посадки на площадки, расположенные на больших высотах. Также вертолет Ка-226Т высокоэффективен при полетах над водной поверхностью. Он может осуществлять взлет и посадку на палубу даже небольших морских судов.

Машину отличает низкий уровень вибрации, легкость и простота управления, возможность взлета и посадки на площадки минимальных размеров (в том числе, в условиях городской инфраструктуры), высокая точность висения даже при работе с грузом на внешней подвеске, безопасность посадки пассажиров при работающих винтах.

Серийное производство модернизированного вертолета Ка-226Т планируется начать в 2022 году на Улан-Удэнском авиационном заводе в тесной кооперации с Кумертауским авиационным производственным предприятием.

Со стороны bmpd укажем, что, как можно понять, модернизированный Ка-226Т "Альпинист" (Сlimber) в исполнении 226.54 фактически является доработанным Ка-226Т под требования индийской стороны в рамках планируемого к реализации соглашения о поставке этих вертолетов Индии и об организации совместного производства в Индии. Первый опытный образец модернизированного Ка-226Т "Альпинист" (Сlimber) в исполнении 226.54 (предположительно, образец ОО1) был впервые продемонстрирован в июле 2021 года на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, а теперь начал летные испытания.

Работы по ОКР "Модернизация вертолета Ка-226Т" в АО "Камов" (ныне АО "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов") были начаты по контракту от июля 2017 года. В июне 2018 года АО "Камов" в рамках данной ОКР был заключен договор о сборке на УУАЗ трех опытных образцов вертолета Ка-226Т в исполнении 226.54 для Индии (серийные номера ОО1, ОО2, ОО3), со сдачей в июне-июле 2021 года. О работах по постройке двух из этих опытных вертолетов на УУАЗ сообщалось в 2020 году, и теперь, видимо, начаты летные испытания первого из этих опытных вертолетов (видимо, ОО1).

Напомним, что в мае 2015 года Совет по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council - DAC) кабинета министров правительства Индии принял решение приобрести для армейской авиации и ВМС Индии 197 (затем фигурирует цифра 200) российских легких вертолетов Ка-226Т. В октябре 2016 года было подписано российско-индийское межправительственное соглашение о приобретении Индией для вооруженных сил 200 вертолетов Ка-226Т. Согласно подписанному в декабре 2016 года российско-индийскому соглашению о сотрудничестве в области вертолетной промышленности, из этих 200 вертолетов, 60 должны быть поставлены комплектными из России, а 140 должны быть собраны в Индии в Бангалоре на совместном предприятии Indian Russian Helicopters Company Limited (IRHL), созданном АО "Вертолеты России" и индийской государственной авиастроительной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Межправительственное соглашение о создании этого СП было подписано в декабре 2015 года, а само СП было оформлено в мае 2017 года.

Однако до настоящего времени в основном из-за бюрократических и политических проволочек с индийской стороны твердый контракт на поставку вертолетов Ка-226Т Индии и организацию их совместного производства в Индии так и не был заключен.

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