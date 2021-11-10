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Naked Science

Россия испытала морской ударный БПЛА

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КУБ-БЛА
КУБ-БЛА.
Источник изображения: Калашников

Компания ZALA Aero провела тесты морской версии барражирующего боеприпаса КУБ-БЛА. Базовый вариант может развивать скорость 80-130 километров в час, в воздухе он способен находиться до 30 минут.

Об испытании морской версии КУБ-БЛА со ссылкой на пресс-службу холдинга «Калашников» сообщил ТАСС. Концепцию представили во время международного форума «Армия-2021».

КУБ-БЛА — многоцелевая система. Компактные размеры позволяют запускать беспилотник с борта катера. Аппарат можно применять в составе «роя» БПЛА.

Впервые базовую версию показали на международной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби. Среди преимуществ комплекса — скрытый запуск, высокая точность бомбометания, бесшумность и простота в обращении. БПЛА может развивать скорость 80-130 километров в час. Длительность работы — 30 минут. КУБ-БЛА может брать полезную нагрузку массой три килограмма.

После старта БПЛА способен барражировать в небе, выискивая цель и атакуя ее. КУБ-БЛА может пикировать на цель по вертикальной траектории. Благодаря этому он способен эффективно поражать танки, пробивая плохо защищенную верхнюю часть.

КУБ-БЛА

Источник изображения: Калашников

ZALA Aero входит в состав концерна «Калашников». Она разрабатывает и производит беспилотные воздушные системы, целевые нагрузки и мобильные комплексы.

В последние годы в России активизировали работы по созданию ударных БПЛА. Так, в июне стало известно о первом испытании беспилотного «Альтиуса» бомбовым ударом. Тесты прошли на одном из военных полигонов.

БПЛА «Альтиус»

Источник изображения: Минобороны России

Как тогда сообщалось, за лето аппарат должен завершить дополнительные тесты, которые предполагали сбросы малогабаритных бомб и пуски ракет по разным мишеням.

Такой же комплекс вооружения применили на ударном БПЛА «Иноходец», известном как «Орион» и совершившем первый полет в 2016-м. В феврале в Сеть выложили кадры работы этого БПЛА на территории Сирии. Речь шла как о выполнении разведывательных задач, так и об ударах по наземным целям.

По данным из открытых источников, беспилотник может брать 200 килограммов полезной нагрузки. При стандартной нагрузке он способен находиться в воздухе 24 часа. Скорость «Ориона» составляет до 200 километров в час.

Экспортную версию назвали «Орион-Э». Ранее стало известно, что радиус ее применения хотят увеличить за счет спутниковой связи: сейчас благодаря радиоканалу аппарат можно использовать на дистанции до 250 километров.

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Иноходец БЛА
Орион БПЛА
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