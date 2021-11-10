Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту приводнился у побережья США

На борту корабля находятся астронавты США Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-2 приводнился в понедельник вечером в Атлантическом океане у побережья штата Флорида. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль под названием Endeavour сел на воду в 22:33 по времени восточного побережья США (06:33 мск 9 ноября). На его борту находятся американские астронавты Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

Ранее в понедельник Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции. Перед тем, как взять курс на Землю, корабль совершил полный облет станции, чтобы сделать ее фотографии.

Экипаж миссии Crew-2 прибыл на МКС в апреле этого года и присоединился к россиянам Олегу Новицкому и Петру Дуброву, астронавтам НАСА Майклу Хопкинсу, Виктору Гловеру, Шэннон Уокер, Марку Ванде Хаю и астронавту Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Сейчас на станции находятся трое членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Дубров, а также Ванде Хай.

Вскоре к МКС на корабле Crew Dragon полетит уже третий экипаж, в составе которого будут находиться американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт ЕКА Маттиас Маурер. Запуск корабля намечен на 10 ноября с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида.