Подписан контракт на строительство первого обитаемого модуля лунной станции Gateway

NASA выдало корпорации Northrop Grumman контракт, предполагающий постройку модуля HALO для новой лунной орбитальной станции Gateway. Ее рассматривают как элемент амбициозной программы Artemis.

Космическое ведомство США заключило с Northrop Grumman контракт стоимостью 935 миллионов долларов на строительство и интеграцию первого жилого модуля для станции Gateway.

Соглашение охватывает сборку HALO, а также его интеграцию с другим модулем Gateway — Power and Propulsion Element (PPE), разработанным компанией Maxar.

Lunar Orbital Platform-Gateway Источник изображения: wikimedia

Habitation and Logistics Outpost (HALO) будет одним из первых модулей для Gateway. Он послужит местом обитания астронавтов, прилетающих на станцию. Модуль получит стыковочные узлы для космических кораблей Orion, грузовых транспортных средств, таких как Dragon XL от SpaceX, и других космических аппаратов.

HALO основан на космическом корабле Cygnus от Northrop Grumman, который применяют для доставки грузов на МКС. «Используя нашу производственную линию Cygnus, Northrop Grumman может уникальным образом предоставить доступный и надежный модуль HALO в сроки, необходимые для поддержки программы NASA Artemis», — заявили в корпорации.

Cygnus Источник изображения: wikipedia

Ожидается, что Gateway будет играть важную роль в программе NASA Artemis после 2024 года. Хотя проект возглавляет Космическое ведомство США, американцы будут создавать, обслуживать и использовать Gateway в сотрудничестве с Канадским космическим агентством, Европейским космическим агентством, Японским агентством аэрокосмических исследований и рядом коммерческих структур.

Ранее в качестве одного из участников рассматривали Россию, однако затем о себе дали знать противоречия между NASA и корпорацией «Роскосмос». Разногласия носили технический характер — по крайней мере, формально. Сейчас, насколько можно судить, Россия окончательно вышла из проекта.

Станция послужит отправной точкой для исследования Южного полюса Луны как при помощи роботов, так и в рамках пилотируемых миссий. Не исключено, что в будущем Gateway задействуют для полетов космических кораблей на Марс.

Lunar Orbital Platform-Gateway Источник изображения: NASA

Главная цель Artemis — вернуть астронавтов на поверхность Луны. Первый этап программы, получивший название Artemis 1, могут осуществить уже в этом году. Первую пилотируемую посадку на Луну хотят провести в середине десятилетия (нет, впрочем, никаких гарантий, что эти сроки не сдвинут).

В будущем получить собственную лунную станцию хотят россияне и китайцы: детально ознакомиться с перспективами совместного проекта вы можете в нашем материале.