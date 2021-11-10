Войти
ИноСМИ

Sina (Китай): может ли российская система С-400 представлять серьезную угрозу для ВВС США?

255
0
0
Новые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство
Новые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство.
Источник изображения: © Отдел информационного обеспечения Балтийского региона | Перейти в фотобанк

С-400 – российский ЗРК, наводящий ужас на многие страны. И не зря, ведь он обладает невероятной мощью и действительно представляет серьезную угрозу, пишет пользователь «Сины». Но верно ли утверждение о том, что любое оружие против него бессильно? На примере американской военной техники автор рассказывает, как можно уничтожить С-400.

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 действительно является беспрецедентной по силе системой противовоздушной обороны. Он обладает невероятной мощью и действительно представляет серьезную угрозу для ВВС США.

С-400 оснащен четырьмя ракетами различной дальности, в том числе 40Н6 с дальностью 400 километров, 48Н6Е3 с дальностью 250 километров, 9М96Е2 с дальностью 120 километров и 9М96Е ближней дальности. Ракетное вооружение С-400 образует трехуровневый круг противовоздушной обороны.

Мощь ЗРК выражается в его способности к интеграции с системами радиоэлектронной борьбы. Среди российских систем вооружения это одна из редких систем, способных противостоять атаке самолета радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Подобное уже было доказано на поле боя в Сирии. Подавление электронных средств самолетом EA-18G практически неэффективно против С-400, и Growler не может приблизиться к цели ближе чем на расстояние 400 километров при наличии С-400 на посту.

Это означает, что в пределах эффективности боевого радиуса действия С-400 военным самолетам США, не являющимися невидимками, придется держаться подальше от С-400. Это усложняет обстановку на поле боя, поскольку российские самолеты и вертолеты могут также оказывать огневую поддержку своим наземным силам.

С-400 не совершает самостоятельные боевые действия. Его канал передачи данных может быть связан с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, спутниками раннего предупреждения и системами С-300 и направлять их на поле боя. Это формирует огромную сеть зенитного перекрестного огня, и в этой веерообразной зоне противовоздушной обороны американской военной авиации будет трудно выжить.

Однако действительно ли американские военные в такой ситуации окажутся беспомощными? Все не так однозначно. Если F-35 сможет выдержать значительные повреждения от системы ПВО, то он вполне в состоянии уничтожить С-400.

Таким образом, военные США должны отправить несколько F-35 (10 самолетов?), несущих блоки радиоэлектронной борьбы и JDAM или SDB, чтобы, полагаясь на скрытность истребителей, приблизиться к позициям С-400, а затем уничтожить ЗРК. Однако для этой операции требуется много EA-18G для прикрытия, чтобы создать помехи сигналу диапазона ЗРПК "Панцирь-С1", потому что именно это самая большая угроза, с которой сталкивается F-35 в настоящее время при приближении к С-400.

Затем многочисленные беспилотники начнут ликвидировать любые другие наземные системы ПВО. Во время этого боя обе стороны понесут тяжелые потери: F-35, EA-18G и БПЛА будут уничтожены, но велика вероятность, что и российский зенитный ракетный комплекс С-400 будет стерт с лица земли.

Однако все это лишь теоретически, и в реальности этого может не произойти, потому что Россия готова применить ядерное оружие, если посчитает, что ее обороне угрожает реальная опасность.


Железный пегас (铁戈飞马)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
40Н6
96К6 Панцирь-С1
EA-18
F-35
JDAM
С-300
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
19.05.2021
Там любая война – холодная
21.10.2020
«Роботблиц» не в нашу пользу
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
23.12.2019
Стратегия и тактика ПВО в войнах и конфликтах XXI века
04.06.2018
Почему не стрелял С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.11 00:49
  • 3
Военные ЦВО используют опыт борьбы с беспилотниками, полученный в Сирии
  • 10.11 00:39
  • 2
Модернизированный легкий вертолет Ка-226Т совершил первый полет
  • 09.11 23:05
  • 48
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 09.11 22:05
  • 171
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 09.11 19:43
  • 1
Путину доложили о работе над китайским вертолетом
  • 09.11 19:11
  • 66
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 09.11 17:50
  • 15
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 09.11 17:45
  • 1
За горизонт событий: создать новый противоракетный экран РФ планируется к 2030-му
  • 09.11 16:52
  • 1
В США теперь пытаются раскачать ситуацию в Приднестровье
  • 09.11 16:46
  • 1
Полковник рассказал о «неприятном сюрпризе» для США от России
  • 09.11 16:16
  • 4
Беларусь рассчитывает в 2022 году получить эскадрилью вертолетов Ми-35П
  • 09.11 16:06
  • 1071
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.11 16:04
  • 7
Для строящегося корабля "Митрофан Москаленко" готовят инфраструктуру в Севастополе
  • 09.11 16:02
  • 1
"Вертолеты России" планируют до 2025 года произвести и поставить более тысячи вертолетов
  • 09.11 15:47
  • 6
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия