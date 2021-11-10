Sina (Китай): может ли российская система С-400 представлять серьезную угрозу для ВВС США?

С-400 – российский ЗРК, наводящий ужас на многие страны. И не зря, ведь он обладает невероятной мощью и действительно представляет серьезную угрозу, пишет пользователь «Сины». Но верно ли утверждение о том, что любое оружие против него бессильно? На примере американской военной техники автор рассказывает, как можно уничтожить С-400.

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 действительно является беспрецедентной по силе системой противовоздушной обороны. Он обладает невероятной мощью и действительно представляет серьезную угрозу для ВВС США.

С-400 оснащен четырьмя ракетами различной дальности, в том числе 40Н6 с дальностью 400 километров, 48Н6Е3 с дальностью 250 километров, 9М96Е2 с дальностью 120 километров и 9М96Е ближней дальности. Ракетное вооружение С-400 образует трехуровневый круг противовоздушной обороны.

Мощь ЗРК выражается в его способности к интеграции с системами радиоэлектронной борьбы. Среди российских систем вооружения это одна из редких систем, способных противостоять атаке самолета радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Подобное уже было доказано на поле боя в Сирии. Подавление электронных средств самолетом EA-18G практически неэффективно против С-400, и Growler не может приблизиться к цели ближе чем на расстояние 400 километров при наличии С-400 на посту.

Это означает, что в пределах эффективности боевого радиуса действия С-400 военным самолетам США, не являющимися невидимками, придется держаться подальше от С-400. Это усложняет обстановку на поле боя, поскольку российские самолеты и вертолеты могут также оказывать огневую поддержку своим наземным силам.

С-400 не совершает самостоятельные боевые действия. Его канал передачи данных может быть связан с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, спутниками раннего предупреждения и системами С-300 и направлять их на поле боя. Это формирует огромную сеть зенитного перекрестного огня, и в этой веерообразной зоне противовоздушной обороны американской военной авиации будет трудно выжить.

Однако действительно ли американские военные в такой ситуации окажутся беспомощными? Все не так однозначно. Если F-35 сможет выдержать значительные повреждения от системы ПВО, то он вполне в состоянии уничтожить С-400.

Таким образом, военные США должны отправить несколько F-35 (10 самолетов?), несущих блоки радиоэлектронной борьбы и JDAM или SDB, чтобы, полагаясь на скрытность истребителей, приблизиться к позициям С-400, а затем уничтожить ЗРК. Однако для этой операции требуется много EA-18G для прикрытия, чтобы создать помехи сигналу диапазона ЗРПК "Панцирь-С1", потому что именно это самая большая угроза, с которой сталкивается F-35 в настоящее время при приближении к С-400.

Затем многочисленные беспилотники начнут ликвидировать любые другие наземные системы ПВО. Во время этого боя обе стороны понесут тяжелые потери: F-35, EA-18G и БПЛА будут уничтожены, но велика вероятность, что и российский зенитный ракетный комплекс С-400 будет стерт с лица земли.

Однако все это лишь теоретически, и в реальности этого может не произойти, потому что Россия готова применить ядерное оружие, если посчитает, что ее обороне угрожает реальная опасность.

Железный пегас (铁戈飞马)