Первые девять БМПТ "Терминатор" с 1 декабря введут в штат дивизии на Урале после испытаний

Командующий войсками ЦВО Александр Лапин отметил, что также будут исследованы возможности роты БМПТ для мотострелкового полка

ЧЕБАРКУЛЬ /Челябинская область/, 8 ноября. /ТАСС/. Первые девять боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" войдут в состав 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), подразделения которой дислоцируются в Свердловской и Челябинской областях, с 1 декабря этого года по итогам успешных испытаний. Об этом сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"В этом году на базе 90-й танковой дивизии мы успешно апробировали новые способы применения боевых машин поддержки танков, это было долгожданное для нас событие. Мы всесторонне изучили все характеристики этих боевых машин, и однозначно я могу сказать после апробации, после исследовательского учения, которое мы провели в июне текущего года, боевая машина поддержки танков - очень эффективная, равных по огневой мощности по такому классу этой машине нет", - сказал Лапин на церемонии вручения наград победителям окружного этапа фестиваля прессы "Центральный Медиа-Ас - 2021".

"Роту БМПТ из девяти боевых машин мы сейчас вводим в штат до конца этого года, до 1 декабря, решением министра обороны и указанием начальника Генерального штаба в один из танковых полков 90-й танковой дивизии. А в июне следующего года мы проведем более масштабные исследовательские учения, <...> будем исследовать возможности применения батальона БМПТ", - добавил он.

Генерал-полковник отметил, что также будут исследованы возможности роты БМПТ для мотострелкового полка. "Глубоко убежден, что эта техника будет успешно выполнять боевые задачи в общевойсковом бою и в соответствии с современными требованиями как наиболее эффективное огневое средство не только поддержки танков, но и для решения широкого спектра задач в горах и населенных пунктах", - сказал Лапин.

БМПТ "Терминатор" были поставлены в уральскую танковую дивизию в декабре прошлого года только для опытной эксплуатации и освоения военнослужащими. "Терминатор" - многоцелевая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Машина способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.