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ТАСС

Российские ученые начали отработки прибора для геологоразведки Луны с орбиты

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Луна
Луна.
Источник изображения: © taffpixture/Shutterstock/FOTODOM

Первые образцы гамма- и нейтронного спектрометра изготовил Институт космических исследований РАН

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Институт космических исследований (ИКИ) РАН изготовил первые образцы гамма- и нейтронного спектрометра (ЛГНС) для геологоразведки Луны с орбиты и ведет их отработку. Об этом сообщил ТАСС завотделом ядерной планетологии ИКИ Игорь Митрофанов.

"Натурно-массовый и тепловой опытные образцы прибора для того, чтобы делать первые испытания и первые отработки, уже изготовлены и отправлены на предприятие, сейчас в ИКИ мы испытываем оптимальные режимы работы с технологическим образцом", - отметил Митрофанов.

По словам ученого, летный образец прибора, который будет установлен на аппарат "Луна-26", еще рано изготавливать.

Ранее Митрофанов сообщил ТАСС, что установка прибора на орбитальном аппарате "Луна-26" позволить просканировать почти всю поверхность естественного спутника Земли, потому что он будет пролетать практически над всеми его районами. По словам ученого, разрабатываемый в ИКИ прибор измерит гамма-излучение и поток нейтронов, по накопленному гамма-излучению будет составлена общая усредненная карта, определяющая элементный состав и количество летучих веществ на Луне.

Первая в истории современной России лунная миссия планируется на 2022 год ("Луна-25"), миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году, "Луна-27" - в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.

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