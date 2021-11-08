Россия испытала модернизированную систему С-300В4 перехватом гиперзвуковых целей

Российское Минобороны протестировало улучшенную версию С-300В4, оснащенную новыми ракетами. В числе прочего отработали перехват гиперзвуковых блоков.

Испытания провели на полигоне Капустин Яр. Военные отработали пуски улучшенных боеприпасов для зенитной ракетной системы С-300В4. Комплексы тоже доработали, чтобы они могли эффективнее бороться, в частности, с гиперзвуковым оружием. Результаты тестов признали успешными.

Сама С-300В4 стала развитием знаменитой «трехсотки». На вооружение сухопутных ПВО ее приняли в 2014 году. Система может одновременно обстреливать 24 аэродинамические цели: например, малозаметные самолеты. Дальность поражения — 400 километров на высоте до 35 километров. В 2016-м дивизион С-300В4 перебросили в Сирию.

Базовую версию С-300 приняли на вооружение в 1978-м. Дальнейшим развитием системы стала ЗРС С-400, принятая на вооружение в 2007 году.

Противодействие гиперзвуковому оружию становится с каждым годом все актуальнее, поскольку мощнейшие страны активно работают над новыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования. Напомним, недавно Соединенные Штаты успешно протестировали новый гиперзвуковой комплекс HAWC.

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