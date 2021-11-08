Войти
Naked Science

Россия испытала модернизированную систему С-300В4 перехватом гиперзвуковых целей

263
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Российское Минобороны протестировало улучшенную версию С-300В4, оснащенную новыми ракетами. В числе прочего отработали перехват гиперзвуковых блоков.

Испытания провели на полигоне Капустин Яр. Военные отработали пуски улучшенных боеприпасов для зенитной ракетной системы С-300В4. Комплексы тоже доработали, чтобы они могли эффективнее бороться, в частности, с гиперзвуковым оружием. Результаты тестов признали успешными.

Сама С-300В4 стала развитием знаменитой «трехсотки». На вооружение сухопутных ПВО ее приняли в 2014 году. Система может одновременно обстреливать 24 аэродинамические цели: например, малозаметные самолеты. Дальность поражения — 400 километров на высоте до 35 километров. В 2016-м дивизион С-300В4 перебросили в Сирию.

Базовую версию С-300 приняли на вооружение в 1978-м. Дальнейшим развитием системы стала ЗРС С-400, принятая на вооружение в 2007 году.

Противодействие гиперзвуковому оружию становится с каждым годом все актуальнее, поскольку мощнейшие страны активно работают над новыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования. Напомним, недавно Соединенные Штаты успешно протестировали новый гиперзвуковой комплекс HAWC.

.shesht-social-sharing-block { margin-top: -40px; } ->

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
С-300
С-300В
С-400 Триумф
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
16.06.2021
«Уран-9», «Штурм» и другие интеллектуалы
25.05.2020
Охотник на "невидимок". К 85-летию конструктора С-400 Александра Леманского
24.01.2020
"Витязи" воздушной обороны. Чем не могут похвастаться зарубежные разработчики системы ПВО
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
02.10.2018
"Фаворит" против "Триумфа": С-300ПМУ2 и С-400 сравнили между собой
21.04.2015
ПВО из России идет нарасхват
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 05:36
  • 1068
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.11 05:34
  • 81
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 08.11 05:31
  • 723
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 08.11 05:09
  • 42
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 08.11 04:58
  • 131
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 08.11 00:10
  • 198
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 07.11 18:08
  • 10
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
  • 07.11 05:56
  • 72
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 07.11 05:42
  • 61
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 07.11 05:39
  • 31
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.11 00:17
  • 7
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 06.11 23:19
  • 25
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 06.11 22:28
  • 1
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 06.11 18:38
  • 9
Инженеры показали двигатель внутреннего сгорания из будущего
  • 06.11 18:28
  • 2
Трофейный Т-64БВ на Донбассе, как и танк Т-90, обзавелся "красными глазами"