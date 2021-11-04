Танк Leopard 2 испытали с израильским комплексом активной защиты

Немецкий танк Leopard 2A7 прошел первый этап испытаний комплекса активной защиты (КАЗ) Trophy. Разработка израильской компании Rafael Advanced Defence Systems обеспечила эффективную защиту танка. Министерство обороны Израиля опубликовало соответствующее сообщение в своем Twitter-аккаунте. Об этом сообщает Army Recognition.

Испытания провели специалисты Rafael Advanced Defence Systems и немецкой компании KMW (Kraus-Maffei Wegmann). Первый этап испытаний продемонстрировал возможность интеграции КАЗ в Leopard 2. Также в ходе тестов Trophy отразил более 90 процентов атакующих боеприпасов и позволил определять местоположение стрелка.

Тестирование комплекса провели в рамках соглашения, подписанного в феврале. Контракт подразумевает покупку КАЗ Trophy для немецких танков. Специалисты KMW обеспечат интеграцию систем защиты в танки.

В сентябре компания Rheinmetall BAE Systems Land представила модифицированный танк Challenger 3 на оборонной выставке DSEI-2021. Британский танк получил орудие немецкого производства, новые боеприпасы и комплекс активной защиты Trophy.

В том же месяце «Российская газета» обратила внимание на изменение характеристик танков Leopard 2 A7+. Масса машины возросла до 67,5 тонны, что привело к снижению максимальной скорости танка до 60 километров в час.

В августе компания Rafael Advanced Defence Systems продемонстрировала модель российского танка Т-90 с элементами КАЗ Trophy. Макет демонстрирует возможность установки израильской системы на танки российского производства.

Даниил Иринин