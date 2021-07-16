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На российский Т-90 «примерили» израильскую систему защиты

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Источник изображения: Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Израильская компания Rafael «примерила» собственный комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy на модель российского основного боевого танка Т-90, которая в настоящее время находится на вооружении индийской армии. Внимание на это обратило «РГ: Русское оружие».

Как отмечает издание, такая модификация боевой машины была представлена на 10-й международной оборонной выставке Defexpo в Ченнаи еще в апреле 2018 года. До этого аналогичной модернизации подвергся и средний танк Т-62, который был поставлен Советским Союзом одному из арабских государств, а позже попал в руки израильских специалистов в качестве трофейного.

Однако, пишет «РГ: Русское оружие», ни в случае с Т-62, ни в случае с Т-90 возможность установки израильского КАЗ, по всей видимости, не заинтересовала потенциальных заказчиков. В итоге Rafael была вынуждена переориентироваться на продвижение своей продукции в странах НАТО.

В июне «Уралвагонзавод» сообщил, что танк Т-90С на данный момент является самым коммерчески успешным танком на мировом рынке. По данным производителя, число поставленных на экспорт машин, с учетом машинокомплектов для лицензионного производства, исчисляется тысячами единиц.


Варвара Кошечкина

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Страны
Израиль
Индия
Россия
Продукция
Т-62
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Rafael
Уралвагонзавод
Проекты
NATO
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