Войти
Lenta.ru

Назван самый успешный танк в мире

70
0
0
Источник изображения: Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В «Уралвагонзаводе» назвали самый коммерчески успешный основной боевой танк в мире. Точку зрения производителя Т-90С сообщает ТАСС.

«На сегодня танк Т-90С является самым коммерчески успешным танком на мировом рынке — число поставленных на экспорт машин, с учетом машинокомплектов для лицензионного производства, исчисляется тысячами единиц», — заявили в концерне.

Там же отметили, что по ряду элементов идет унификация танков Т-72 и Т-90С. «Модернизация предполагает усовершенствование системы управления огнем, усиление противоминной стойкости днища, унификацию ходовой части и двигателя с танком Т-90 и усиление броневой защиты танка», — сказали в «Уралвагонзаводе».

В мае американский журнал The National Interest назвал четыре самых мощных действующих в мире танка: немецкий Leopard 2 A7+, американский M1 Abrams, южнокорейский K2 Black Panther и российский Т-14 «Армата».

В марте то же издание написало, что на параде Победы в Москве будет представлено самое смертоносное оружие России: танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, зенитная ракетная система С-400 «Триумф», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал» и танк Т-90М.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Южная Корея
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Армата
ПАК ФА
С-400 Триумф
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
01.04.2021
В США российскую «Армату» назвали самым мощным танком в мире
27.04.2020
Испытания танков «Армата» в Сирии стали легендой
28.03.2017
Насколько важна преемственность ВПК России и СССР?
16.03.2016
Экспорт вооружений: «смена поколений» неизбежна
22.12.2015
Мифы мирового рынка вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 01:03
  • 3
Сердце боевых кораблей. Каковы перспективы развития морского двигателестроения России
  • 25.06 01:00
  • 4
Ростех представил на MILEX-2021 патрон-ловушку "Ягель" для защиты военной авиации
  • 25.06 00:18
  • 147
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 25.06 00:17
  • 9
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 24.06 21:44
  • 0
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.1
  • 24.06 21:13
  • 18
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 21:06
  • 6
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 24.06 21:04
  • 153
Есть ли будущее у танков?
  • 24.06 20:27
  • 32
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 24.06 18:22
  • 8
РФ применит ядерное оружие в ответ на применение против нее оружия массового поражения
  • 24.06 16:48
  • 7
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 24.06 13:42
  • 2
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 24.06 10:58
  • 7
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?