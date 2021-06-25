Назван самый успешный танк в мире

В «Уралвагонзаводе» назвали самый коммерчески успешный основной боевой танк в мире. Точку зрения производителя Т-90С сообщает ТАСС.

«На сегодня танк Т-90С является самым коммерчески успешным танком на мировом рынке — число поставленных на экспорт машин, с учетом машинокомплектов для лицензионного производства, исчисляется тысячами единиц», — заявили в концерне.

Там же отметили, что по ряду элементов идет унификация танков Т-72 и Т-90С. «Модернизация предполагает усовершенствование системы управления огнем, усиление противоминной стойкости днища, унификацию ходовой части и двигателя с танком Т-90 и усиление броневой защиты танка», — сказали в «Уралвагонзаводе».

В мае американский журнал The National Interest назвал четыре самых мощных действующих в мире танка: немецкий Leopard 2 A7+, американский M1 Abrams, южнокорейский K2 Black Panther и российский Т-14 «Армата».

В марте то же издание написало, что на параде Победы в Москве будет представлено самое смертоносное оружие России: танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, зенитная ракетная система С-400 «Триумф», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал» и танк Т-90М.

Иван Потапов