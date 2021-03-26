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В США назвали лучшее оружие России

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Т-14 «Армата»
Т-14 «Армата».
Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Нвости

Самое смертоносное оружие России будет представлено на параде Победы в Москве, уверяет американский журнал The National Interest.

В публикации издания называется соответствующая техника: танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал» и танк Т-90М.

Согласно журналу, парад Победы является не только одним из важнейших российских культурных и политических мероприятий, но и демонстрацией в том числе потенциальным зарубежным покупателям лучших образцов военной техники, созданной страной.

В марте американское издание 19FortyFive назвало С-400 «Триумф» смертоносным, поскольку данная ЗРС не только эффективна против ракет и самолетов, но и выступает в качестве инструмента экономической и гибридной войны.

В декабре 2020 года ВКС России получили первый серийный Су-57.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
Армата
ПАК ФА
С-400 Триумф
Т-90 "Владимир"
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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