В США назвали лучшее оружие России

Самое смертоносное оружие России будет представлено на параде Победы в Москве, уверяет американский журнал The National Interest.

В публикации издания называется соответствующая техника: танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал» и танк Т-90М.

Согласно журналу, парад Победы является не только одним из важнейших российских культурных и политических мероприятий, но и демонстрацией в том числе потенциальным зарубежным покупателям лучших образцов военной техники, созданной страной.

В марте американское издание 19FortyFive назвало С-400 «Триумф» смертоносным, поскольку данная ЗРС не только эффективна против ракет и самолетов, но и выступает в качестве инструмента экономической и гибридной войны.

В декабре 2020 года ВКС России получили первый серийный Су-57.

Иван Потапов