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«Варшавянки» отработали пуск «Калибров» после захода эсминца США в Черное море

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Экипажи российских подлодок «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» проекта «Варшавянка» отработали пуск ракет «Калибр-ПЛ» в ходе учений. Условное поражение надводных целей произвели после вхождения эсминца ВМС США USS Porter (DDG-78) в Черное море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Черноморский флот (ЧФ) России.

В сообщении ЧФ отметили, что субмарины осуществили электронные пуски ракет после срочного погружения. Условный удар по целям нанесли из подводного положения. Группа ракетных кораблей ЧФ сыграла роль мишеней.

«По замыслу учения подводные лодки, выполняющие плановые задачи боевой подготовки в море, получили приказ на уничтожение обнаруженных и классифицированных морских целей», — отметили в ЧФ.

Учения Черноморского флота прошли после вхождения американского эсминца в Черное море. Переход ракетного эсминца USS Porter (DDG-78) типа Arleigh Burke начался 30 октября. Об этом Шестой оперативный флот ВМС США сообщил в своем Twitter.

Подводные лодки «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» построены по проекту 636.3 «Варшавянка». Ранее польское издание Defence24 отметило востребованность «Варшавянок» на международном рынке.

В сентябре заместитель генерального директора Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Андрей Баранов рассказал о конструктивных особенностях подводных лодок проекта 636.


Даниил Иринин

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Страны
Польша
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Club-S
Проекты
636.3
877 Палтус
Военные учения
Калибр КР
ЧФ
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