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В России рассказали о скидках на С-400 для Белоруссии

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Источник изображения: Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Разговоры об условиях поставок российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Белоруссию являются преждевременными. Об этом в интервью РБК рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Я не вижу никаких препятствий для потенциальных поставок в Белоруссию системы С-400, в конце концов, в одном Союзном государстве живем. Но говорить заранее о каких-то скидках или о финальной цене сделки как минимум некорректно. Будем исходить из потребностей белорусской стороны и из наших возможностей», — сказал руководитель.

Шугаев добавил, что России «небезразлично, насколько надежно воздушное пространство Союзного государства защищено».

В октябре американское издание Breaking Defense написало, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» официально завершились, оставив после себя «главный вопрос» к российской армии. «Настоящий вопрос, с которого следует начинать оценку учений, заключается не в том, что Россия принесла с собой, а в том, что Россия оставила после себя», — говорилось в публикации.

В сентябре польское издание Defence24 сообщало, что базовый сценарий наступления России на Польшу и Литву предполагает заблаговременное введение российских войск в Белоруссию, что было отработано Москвой и Минском в ходе тыловой части совместных учений «Запад-2021».


Иван Потапов

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Страны
Белоруссия
Литва
Польша
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
Военные учения
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