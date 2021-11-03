Зарубежный дебют Checkmate состоится в ноябре

В ноябре состоится зарубежный дебют российского легкого истребителя Checkmate. Самолет, также известный как Су-75, покажут на авиасалоне в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Источник отметил, что потенциальные заказчики смогут увидеть перспективный самолет на авиасалоне Dubai Airshow-2021, который пройдет с 14 по 18 ноября. По его словам, российский самолет покажут на закрытых презентациях для участников салона и во время открытой презентации для посетителей и журналистов.

Легкий тактический истребитель Checkmate впервые продемонстрировали на авиасалоне МАКС-2021 в июле. Считается, что скорость истребителя может достигать 1,8-2 Маха, а дальность полета составит 3 тысячи километров.

Самолет сможет нести до 7,4 тонны боевой нагрузки. Истребитель оснастят радиолокационной станцией с активной фазированной решеткой, комплексом радиоэлектронной борьбы и новой оптической прицельной станцией.

Ранее директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что интерес к самолету проявили зарубежные военно-воздушные силы. По его словам, во многих странах существует потребность в самолетах такого класса.

В сентябре вице-премьер Юрий Борисов заявил, что закупку истребителей Checkmate могут внести в госпрограмму вооружения на 2024-2033 годы.

Даниил Иринин