Войти
Lenta.ru

Зарубежный дебют Checkmate состоится в ноябре

159
0
0
Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ноябре состоится зарубежный дебют российского легкого истребителя Checkmate. Самолет, также известный как Су-75, покажут на авиасалоне в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Источник отметил, что потенциальные заказчики смогут увидеть перспективный самолет на авиасалоне Dubai Airshow-2021, который пройдет с 14 по 18 ноября. По его словам, российский самолет покажут на закрытых презентациях для участников салона и во время открытой презентации для посетителей и журналистов.

Легкий тактический истребитель Checkmate впервые продемонстрировали на авиасалоне МАКС-2021 в июле. Считается, что скорость истребителя может достигать 1,8-2 Маха, а дальность полета составит 3 тысячи километров.

Самолет сможет нести до 7,4 тонны боевой нагрузки. Истребитель оснастят радиолокационной станцией с активной фазированной решеткой, комплексом радиоэлектронной борьбы и новой оптической прицельной станцией.

Ранее директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что интерес к самолету проявили зарубежные военно-воздушные силы. По его словам, во многих странах существует потребность в самолетах такого класса.

В сентябре вице-премьер Юрий Борисов заявил, что закупку истребителей Checkmate могут внести в госпрограмму вооружения на 2024-2033 годы.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Checkmate
Компании
РОЭ
Персоны
Борисов Юрий
Михеев Александр
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
03.11.2021
Источник: российский истребитель Checkmate представят на Dubai Airshow 2021
12.08.2021
Sina (Китай): российский Су-57 стал «серьезным условным противником» США
21.07.2021
Премьера одномоторного истребителя 5-го поколения и полёт МС-21 с российским двигателем ожидаются на МАКС-2021
16.12.2019
Ми-38 – теперь и в армии
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 05:17
  • 19
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 03.11 04:22
  • 2
Путин потребовал более высокими темпами развивать отечественную морскую авиацию
  • 03.11 04:13
  • 3
Американский танк Abrams получит необитаемую башню
  • 03.11 03:41
  • 14
США приступили к блокаде России
  • 02.11 22:07
  • 1
Реальный "супертанк": в США вспомнили про российский Т-95
  • 02.11 20:45
  • 1
Прицельная данность: почему ускоряется модернизация российской армии
  • 02.11 16:24
  • 2
Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и предприятий ОПК
  • 02.11 16:14
  • 1
Артиллеристы ВВО в Забайкалье получили на вооружение новый автоматический звукометрический комплекс
  • 02.11 15:12
  • 76
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 02.11 14:11
  • 5
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 02.11 14:02
  • 3
Следствие считает, что Сафронов передавал секреты через иностранца
  • 02.11 13:32
  • 1
На Украине в задержке поставки танка «Оплот» в США обвинили Францию
  • 02.11 13:14
  • 2
Новое усиление группировки российских войск на границах с Украиной
  • 02.11 10:07
  • 6
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.11 07:46
  • 42
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе