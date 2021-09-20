В России оценили возможность закупок Су-75 для армии

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что закупка истребителя Checkmate или Су-75 для ВКС России, возможно, будет внесена в госпрограмму вооружения на следующий период, то есть на 2024-2033 годы. Его слова приводит РИА Новости.

«В планах будущей госпрограммы вооружения рассмотрят возможность его приобретения», — отметил Борисов.

Ранее обозреватель из США Марк Эпископос в статье для The National Interest оценил, что преимущества нового легкого тактического самолета Су-75 Checkmate — в оснащении и конкурентоспособной стоимости. Так, он может развивать скорость до 1900 километров в час, а его боевой радиус составляет три тысячи километров. Кроме того, Су-75 Checkmate оснащен двигателем «второго этапа» и современной стеклянной кабиной.

В июле «Ростех» презентовал легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75 на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21). Согласно главе госкорпорации Сергею Чемезову, однодвигательный тактический истребитель, модель которого была представлена на МАКС-2021, будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов.

Марина Совина